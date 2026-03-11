在中市圖同一張書桌苦讀5年 考生上榜回捐桌椅、冷氣

台中市圖大肚分館熟悉苦讀身影。（圖由館方提供）

5年以來（2021年），台中市圖大肚分館每逢假日，固定出現男子坐同張書桌苦讀，蔡鎵任準時入館，翻開厚重國考與專業科目書籍，蔡鎵任今年考取台電工程人員，主動捐贈期刊並協助汰換老舊桌椅，他說，「圖書館帶來不只知識，而是安定力量」。

台中市圖今天表示，過去5年大肚分館一隅，一張平凡書桌見證翻轉人生旅程，蔡鎵任準時入館，坐在固定座位讀整天書，館員看他沉默寡言，從晨光讀到日暮，從緊張備考到逐漸沉穩，書頁翻動聲與館內燈光成為考生安穩陪伴。

蔡鎵任說，圖書館帶來不只知識，而是安定力量，他只是盡心力回饋成長地方，並以過來人身分鼓勵考生，只要自律，養成良好學習習慣，每天前進一點點，就會一步步靠近目標，期許努力考生堅持當下、迎向金榜題名。

數月以來，熟悉苦讀身影離去後，台中市圖大肚分館陸續獲贈期刊，老舊桌椅、冷氣紛紛換新，還獲捐不鏽鋼還書車，館員查出都由蔡鎵任捐贈。

蔡鎵任強調，他在圖書館改變命運，回饋能做的，提供鄉里學子安穩閱讀環境，將持續打造社會善循環。

蔡鎵任在大肚分館同一張書桌苦讀5年。（圖由館方提供）

