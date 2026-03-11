311地震15周年 日人每年發送蛋包飯感恩台灣人

歸化台灣籍的日人中島，今天311十五週年，發給上百份蛋包飯，感謝台灣同學等善士協助他的恩情。（記者吳仁捷翻攝）

今天適逢311震災滿15年，一名當年在台灣就讀中國科大的日籍學生中島健一故鄉福島遭遇強震，失去13名親人，他感念當年同學集資近8萬5000元、校方也協助募款，讓他籌到回家旅費及生活費，當時一位同學買了一份蛋包飯讓他充飢，他感念恩情至今，也返台工作、生活，今年他依慣例，也在311當天送出百份蛋包飯及紅茶，感謝台灣同學的恩情，場面溫馨；因聚集人潮，也吸引警方關切，台日民間交流曝光。

「謝謝台灣！謝謝台灣當初對我們311的援助，因為有您們的幫忙及照顧，過了15年我們很努力的活著走過來了，這份恩情是永遠的…」；新北市蘆洲區長安街一處蛋包飯今天上午湧現排隊人潮，驚動巡邏員警，到場發現是名日本人在發放蛋包飯，詢細問得知是一名曾在311地震時在台灣留學、受過台灣同學等善士恩情的日籍人士中島健一，他感念台人善行，每年311週年都會發放蛋包飯，回饋感恩當年募捐、捐助善款助他回鄉的台人恩情。

請繼續往下閱讀...

中島透露，311強震時，他就讀中國科大，當天接到家人來電喊救命，但回撥時已不能接通，正愁著如何回日本，但當時很窮，身上只有2000元，但一心回日本救家人！同學知道他的困境，老師也很關心，綽號麗青媽的同學塞給他8萬元、教務處老師給他5000元餐費，校方得知他的困境也發起募款，一名友人不但陪他辦回國手續，也買蛋包飯給他吃，直到現在，都是他心中吃過最好吃的蛋包飯，當時邊吃邊留下感動的眼淚。

由於福島首當其衝，中島的13名親人不幸罹難，事後跟祖母團聚，祖母生前寫信給他，希望做一名有用的人、回饋社會，8年前30歲生日當天，中島歸化成為台灣人，投入公益、環保等志工服務，當個手心向上的人；雖然他能力有限，但用微薄心力感恩，感謝台灣幫助，讓像他一樣的受災戶，走到今天。

歸化台灣籍的日人中島，今天311十五週年，發給上百份蛋包飯，感謝台灣同學等善士協助他的恩情。（記者吳仁捷翻攝）

歸化台灣籍的日人中島，今天311十五週年，發給上百份蛋包飯，感謝台灣同學等善士協助他的恩情。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法