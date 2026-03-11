為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日本緊急避難包竟有「撲克牌、五子棋」 原因曝光

    2026/03/11 16:29 記者劉人瑋／台東報導
    緊急避難包，裡面還放了撲克牌和五子棋，「在長久的避難中，透過遊戲能振奮自己與周遭人並保持正向循環」。（台東縣政府提供）

    緊急避難包，裡面還放了撲克牌和五子棋，「在長久的避難中，透過遊戲能振奮自己與周遭人並保持正向循環」。（台東縣政府提供）

    台東縣長饒慶鈴今天上午率領縣府團隊及11位鄉鎮市長參訪，日本東京臨海廣域防災公園，在防災教育中心Sona Area體驗「東京直下72小時」，但最特別的是緊急避難包，裡面還放了撲克牌和五子棋，強調在特別的時刻也要能玩得開心，連避難如何打發時間都想到了。

    縣府從東京回傳資料與照片可看到，日本人對防災設想的周全，幾乎日本藥妝店內常見物品都在列，可攜帶及必須攜帶的物品中，除了印章、存褶，還有EVE止痛藥，發燒的退熱貼、痠痛藥水，甚至留有長髮民眾需要的鯊魚夾動。

    其中，提醒民眾準備物品項目中，還有小型棋盤及五子棋、撲克牌，說明大意為，在長久的避難中，透過遊戲能振奮自己與周遭人並保持正向循環，更重要的是，這些遊戲根本不耗電。透過遊戲保持心理健康都想到了。

    縣府尚未回應是否比照辦理、跟著推廣，但有台東市民說，屆時閒著也是閒著，「帶麻將好了，也需用電」。

    縣長饒慶鈴說，台灣和日本都常受到颱風、地震侵襲，以前曾說「防災重於救災，離災優於防災」，透過參訪親自走過大規模地震發生、逃離現場、受災地生存，與最後的避難所重現等4個階段，防災教育巧妙融入日常，這種將防災意識生活化的治理思維，為台東推動「韌性城市」提供了極佳的參考，未來對於突如其來的天災，一定要冷靜並做好充足準備。

