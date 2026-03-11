為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    別用AI寫自傳！華航明定「永不錄用」 長榮、星宇、虎航規定曝光

    2026/03/11 15:22 記者黃宜靜／台北報導
    示意圖。（記者吳亮儀攝）

    中華航空於徵才簡章中明定，履歷自傳如經查使用AI撰寫，將永不錄用；長榮航空指出，若經查由AI撰寫，將取消參試或錄取資格；星宇航空、台灣虎航則表示，暫無相關規定，不過仍重視履歷及陳述內容是否屬實；示意圖。（記者吳亮儀攝）

    AI軟體盛行，許多人會借助AI撰寫文字，甚至用於面試自傳上；對此，中華航空於徵才簡章中明定，履歷自傳如經查使用AI撰寫，將永不錄用；長榮航空指出，若經查由AI撰寫，將取消參試或錄取資格；星宇航空、台灣虎航則表示，暫無相關規定，不過仍重視履歷及陳述內容是否屬實。

    中華航空說明，為維護公平，於招募作業中期待應試人員透過如實撰寫自身經歷，綜合評估其背景與能力是否符合職務需求。履歷審視的相關標準與作法以公司內部整體流程為準。

    長榮航空表示，民眾報考長榮航空時所遞交的履歷或自傳，若經查由AI撰寫，將取消參試或錄取資格。

    星宇航空表示，目前沒有相關規範，但仍重視履歷及陳述內容屬實。

    台灣虎航指出，目前暫無相關的規定，但是對於每位求職者皆會進行背景及資料查證，如相關內容有偽造、不實或誇大等情形，均會納入綜合考慮並依照內部程序處理。

    中華航空於徵才簡章中明定，履歷自傳如經查使用AI撰寫，將永不錄用。（圖擷取自華航官網）

    中華航空於徵才簡章中明定，履歷自傳如經查使用AI撰寫，將永不錄用。（圖擷取自華航官網）

