國際蘭展倒數 台南木棉、蜀葵花接力綻放

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」展至3月16日。台南市長黃偉哲表示，春季正是台南賞花好時節，除了蘭展外，各地花卉也陸續綻放，邀請民眾把握最後展期來台南賞花，順遊多處花季景點。

黃偉哲指出，今年蘭展在農業部花卉創新園區盛大展出，結合AI科技與沉浸式影像，呈現蘭花產業創新成果與藝術之美。週末於蘭花精品館消費滿額還可參加抽獎活動，增添賞花樂趣。

南市觀旅局表示，參觀蘭展後可順遊後壁區雅聞湖濱療癒森林觀光工廠，園區玫瑰盛開，是熱門拍照景點；接著白河區林初埤木棉花步道，橙紅色木棉花沿路盛開，形成壯觀花道景觀，每年吸引許多遊客與攝影愛好者造訪。

此外，3月14日開幕的學甲蜀葵花文化節，花田中高聳繽紛的蜀葵花與雞冠花、鼠尾草共同綻放，形成夢幻花海；「2026麻豆柚花季－柚花．白日夢」也將於3月14日至15日在總爺藝文中心登場，邀請民眾在淡雅柚花香氣中享受悠閒春日時光。

