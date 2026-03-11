為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國際蘭展倒數 台南木棉、蜀葵花接力綻放

    2026/03/11 15:23 記者蔡文居／台南報導
    南市白河林初埤木棉花步道，每年吸引許多遊客與攝影愛好者造訪。（南市觀旅局提供）

    南市白河林初埤木棉花步道，每年吸引許多遊客與攝影愛好者造訪。（南市觀旅局提供）

    「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」展至3月16日。台南市長黃偉哲表示，春季正是台南賞花好時節，除了蘭展外，各地花卉也陸續綻放，邀請民眾把握最後展期來台南賞花，順遊多處花季景點。

    黃偉哲指出，今年蘭展在農業部花卉創新園區盛大展出，結合AI科技與沉浸式影像，呈現蘭花產業創新成果與藝術之美。週末於蘭花精品館消費滿額還可參加抽獎活動，增添賞花樂趣。

    南市觀旅局表示，參觀蘭展後可順遊後壁區雅聞湖濱療癒森林觀光工廠，園區玫瑰盛開，是熱門拍照景點；接著白河區林初埤木棉花步道，橙紅色木棉花沿路盛開，形成壯觀花道景觀，每年吸引許多遊客與攝影愛好者造訪。

    此外，3月14日開幕的學甲蜀葵花文化節，花田中高聳繽紛的蜀葵花與雞冠花、鼠尾草共同綻放，形成夢幻花海；「2026麻豆柚花季－柚花．白日夢」也將於3月14日至15日在總爺藝文中心登場，邀請民眾在淡雅柚花香氣中享受悠閒春日時光。

    「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將展至3月16日。（南市觀旅局提供）

    「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將展至3月16日。（南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播