福島核災15週年 反核團體與專家籲「不應重蹈福島覆轍」

民團舉辦「福島核災15週年省思座談會」，與日本專家共同呼籲：「不應重蹈福島覆轍！」（全國廢核行動平台提供）

日本福島核電廠在2011年3月11日發生核災，使核能安全受嚴峻挑戰，事故屆滿15年，但至今逾2萬4千名居民仍無法返回故鄉，輻射外洩未完全消除，核電燃料殘渣清除也進展緩慢；然而，台灣近年核能重啟聲浪再起，民間團體與日本專家皆呼籲：「不應重蹈福島覆轍！」

全國廢核行動平台今（11日）舉辦「福島核災15週年省思座談會」，邀請曾參與設計核電機組設計的日本資深核能工程師後藤政志來台演講，他長期解析事故成因與制度問題，持續揭露核電安全的問題，他指出：「核電廠既不經濟，也不是穩定的能源來源，而且事故風險仍然極高，核廢料處理問題也尚未解決。｣

後藤政志指出，核電廠在地震、海嘯等複合型災害下的高度脆弱性，即使沒有天災，電廠故障仍可能升級為重大事故的風險，他表示：「核電在本質上並沒有防止重大事故的機制。在日本，並無人敢斷言核電是絕對安全的。

台灣大學大氣科學系退休教授，媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉則以「新核電幻影，遙遙無期」為主題演講，她說明，最有希望的NuScale小型核電，估計的成本已比傳統型核電再多50%，核能發電為了保證長時間運轉的安全，成本必定遠高於其他發電型式，只有犧牲安全才能降低成本。

徐光蓉更質疑，核電除了運轉成本外，高危險性的核廢料該如何處置？全球除了芬蘭有可能安全處置外，所有國家都沒有最終的處置場所，她呼籲，台灣應在是否發展「新核電」之前，設法妥善處理已有的高階核廢料，更質疑便宜、安全、零核廢的新核電只是幻影，只有便宜多元的再生能源，才是應有的選擇。

立委郭昱晴、張雅琳也參與活動，郭昱晴表示，在能源選擇上，每一個決定都關係著世代的安全與責任，不管傳統或新核能，都要在核安有保證、核廢有去處、社會高度共識等三項前提，公開透明討論；張雅琳表示，去年訪美時詢問美國商務部，新式核能到現在都還沒有確定商轉的時間表，因此現階段能夠最快發展的仍然是再生能源。

日本資深核能工程師後藤政志來台演講，他長期解析福島核災事故成因與制度問題，並認為核電廠既不經濟，也不是穩定的能源來源。（全國廢核行動平台提供）

