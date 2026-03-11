為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強化蘆洲校園生活圈交安 新北交通局建置「行人友善區」

    2026/03/11 15:18 記者黃子暘／新北報導
    蘆洲區中正路174巷口改善轉角行人停等空間。（新北市交通局提供）

    為加強行人安全，新北市府持續推動人本交通政策，交通局專門委員林昭賢表示，市府近期針對國立空中大學及蘆洲國小生活圈進行整體交通環境改善，透過全區降速、人行道串聯及改善標誌標線設計等多項措施，建置「行人友善區」，改善完成後，無論是上放學的學童，或是周邊居民通行，都能使用更安全的步行環境。

    林昭賢表示，蘆洲空中大學與蘆洲國小周邊平日通學尖峰時段常出現人車交織，交通局以整體區域檢討，劃定中正路、民族路、三民路及忠孝路周邊街廓範圍，導入人本交通理念，於區內道路實施降速管理，並透過標誌、標線及號誌時制調整，提醒駕駛人減速慢行；這次改善工程主要透過彩色鋪面及標誌牌面加強入口意象，也強化周邊人行空間的串聯性，針對既有人行道進行銜接與改善，包括改善保和街標線型人行道斷點，並增設交通桿區隔人車。

    林昭賢表示，完工後，許多居民反映，車流降速有感，覺得過馬路更安全；另外，針對中正路174巷轉角行人停等空間改善措施，居民也表示，以往部分路段需走到車道邊緣，現在動線更清楚，更友善嬰兒車族、長輩。

    交通局補充，經與地方說明會與社區溝通，中正路192巷劃定「行人優先區」，速限調降為20公里，並設置實體減速丘，讓車輛自動減速通行，同時增加相關警示標誌標線，提醒駕駛人進入該區域應減速慢行、停讓行人。

    交通局說，市府將持續盤點校園周邊及人流密集路段，透過交通工程與管理措施，逐步推動更多人本交通改善計畫。

    蘆洲區中正路192巷行人優先區實體減速設施，讓車流降速。（新北市交通局提供）

