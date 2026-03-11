北港停車亂象！付300元金紙費反成「違規停車」民怨：剝兩層皮

北港朝天宮香火鼎盛，去年突破千萬人次造訪，觀光實力驚人。（記者李文德攝）

雲林北港朝天宮去年已吸引千萬觀光客造訪，尤其進香期、假日停車位一格難求，部分店家會趁機索取以免費停車僅收300元金紙費，讓民眾誤信可停車在道路經常遭取締違規，再吃600至1200元罰單。北港警分局表示，將在進香季加強周邊交通秩序維護，並於每周末取締違規停車及違規攬客。

北港鎮每逢假日、農曆三月進香潮都會吸引眾多遊客，尤其朝天宮周邊幾乎一位難求。當地民眾指出，近30多年來有部分店家看見遊客停車需求，會以免費停車為釣餌，民眾停車後便索取300元金紙費，不過也可能停車方向為依照道路順向停放，讓民眾遭警方取締開罰600至1200元罰鍰，讓旅遊品質大打折扣。

北港警分局表示，2月朝天宮周邊違規停車舉發101件、違規攬客16件；與去年同期相比增70件，為改善朝天宮周邊停車秩序，進香期間執行「清道專案」，即日至5月16日止，週末取締違規停車及違規攬客提醒，香客利用合法停車場與免費接駁車，若遇強迫推銷或霸占路面，可立即撥打110舉報。

地方民眾認為，停車收費亂象存在已久，不僅對市容觀感不佳，更是讓外地遊客對北港鎮的印象更差，無疑是重挫地方觀光，要政府盡快遏制歪風。

雲林縣議員蔡岳儒建議，縣府與公所可先全面盤點朝天宮周邊土地，無論是利用公有地或民間業者合作，增設小型停車場，以利擴大停車供給量。另外針對目前現有的大型停車場，也可以配有接駁車服務，提供民眾或行動不便者搭乘，才有可能解決違規攬客停車亂象。

縣府交工局長汪令堯表示，目前北港牛墟、北港溪高灘地及北港糖廠等地區已提供將近千格停車位，今年春節更啟動「環鎮接駁公車」，每周末及國定假日免費供民眾搭乘，會持續盤點空間評估增設停車場。

不少在地業者相中停車商機，會假借免費停車索取數百元金紙費，卻可能讓民眾吃上最高1200元的違停罰單。（記者李文德攝）

北港警分局執行「清道專案」光是二月份已開罰破百件，將持續執法取締。（圖由北港警分局提供）

