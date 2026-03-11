為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    瑞芳動物之家成標竿 議員盼複製經驗改善收容環境

    2026/03/11 15:00 記者羅國嘉／新北報導
    新北市瑞芳動物之家2025年4月啟用，打造節能綠建築，獲得許多建築界獎項肯定。（動保處提供）

    新北市瑞芳動物之家2025年4月啟用，不僅是節能綠建築，更獲得許多建築界獎項的肯定，但市議員鄭宇恩表示，園區以動物福祉為核心規劃，並導入智慧監控系統，希望複製經驗，帶回淡水、八里與三芝等地動物之家；新北市動物保護防疫處說，淡水動物之家正辦理都市計畫變更，並規劃環境優化，未來將汲取瑞芳經驗，持續改善收容環境。

    新北議員鄭宇恩與張嘉玲日前前往瑞芳動物之家參訪。鄭宇恩指出，瑞芳動物之家以動物福祉為核心進行規劃設計，包括犬舍設有戶外放風空間，室內加強吸音降噪；貓舍則設置貓跳台等設施，並透過獨立動線降低干擾，提升動物穩定度與認養成功率。此外，園區也導入環境智慧監控系統，可偵測空氣品質、溫濕度並進行自動化調節管理。

    鄭宇恩表示，希望將瑞芳動物之家的經驗帶回淡水、八里與三芝等地動物之家，其中淡水動物之家因位於淡海新市鎮二期範圍，目前正與淡水區清潔隊檢討土地使用分區，未來也有機會推動拆除重建，將持續關注並推動相關規劃，讓動物之家不只是安置場所，而是更友善、能提升認養成功率的環境。

    新北市動保處長楊淑方說，淡水動物之家，目前與淡水清潔隊併案辦理都市計畫個案變更，待書圖草案完成後將送內政部審查，審查通過並發布實施後，再推動建設工程；現階段正規劃環境優化，預計今年進行空間整修改善，提升動物生活品質。未來各動物之家環境改善與建設，也將汲取瑞芳經驗持續優化，打造更友善的動物收容環境。

