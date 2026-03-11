距捷運站僅200米 桃市大勇市地重劃案完工

大勇市地重劃就位介壽路、國道二號旁，距離捷運站僅200公尺，交通條件良好。（記者謝武雄攝）

八德區介壽路國道二號旁約14公頃機關用地，由於土地長期閒置，早在前縣長朱立倫時代就提出都市計畫通盤檢討，但都市計畫曠日廢時，前市長鄭文燦協調後改為「大勇市地重劃案」，於2022年底開工，目前已完工，將待測量作業完成後就可進行土地點交，由於重劃案距離捷運站僅200公尺，未來發展潛力無窮。

桃園果菜市場公司董事長呂淑真說，「大勇市地重劃案」前身為八德大湳都市計畫第3次通盤檢討（機一用地），她在擔任民意代表時就非常關注本案，2屆縣議員、2屆市議員幾乎每個會期都再提這個案子，如今塵埃落定，將有助於地方發展。

市議員呂林小鳳表示，大勇市地重劃區距離桃園捷運綠線G5站僅200公尺，距離國道2號大湳交流道也僅約3公里，符合TOD（Transit-oriented development，大眾運輸導向型發展概念，未來發展潛力無窮。

大勇市地重劃案，總面積約14公頃，其中公共設施用地占總分區面積約44.6%，包括公園2.04公頃、學校用地（文中小）2.05公頃、變電站用地0.38公頃及道路用地1.77公頃，而中華電信及地主則可配回住宅區2.82公頃、產業專用區4.93公頃，合計占總分區面積約55.4%，中華電信規劃產專設置中華電信研發中心、辦公大樓或IDC雲端資料中心。

