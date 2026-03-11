為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    距捷運站僅200米 桃市大勇市地重劃案完工

    2026/03/11 14:43 記者謝武雄／桃園報導
    大勇市地重劃就位介壽路、國道二號旁，距離捷運站僅200公尺，交通條件良好。（記者謝武雄攝）

    大勇市地重劃就位介壽路、國道二號旁，距離捷運站僅200公尺，交通條件良好。（記者謝武雄攝）

    八德區介壽路國道二號旁約14公頃機關用地，由於土地長期閒置，早在前縣長朱立倫時代就提出都市計畫通盤檢討，但都市計畫曠日廢時，前市長鄭文燦協調後改為「大勇市地重劃案」，於2022年底開工，目前已完工，將待測量作業完成後就可進行土地點交，由於重劃案距離捷運站僅200公尺，未來發展潛力無窮。

    桃園果菜市場公司董事長呂淑真說，「大勇市地重劃案」前身為八德大湳都市計畫第3次通盤檢討（機一用地），她在擔任民意代表時就非常關注本案，2屆縣議員、2屆市議員幾乎每個會期都再提這個案子，如今塵埃落定，將有助於地方發展。

    市議員呂林小鳳表示，大勇市地重劃區距離桃園捷運綠線G5站僅200公尺，距離國道2號大湳交流道也僅約3公里，符合TOD（Transit-oriented development，大眾運輸導向型發展概念，未來發展潛力無窮。

    大勇市地重劃案，總面積約14公頃，其中公共設施用地占總分區面積約44.6%，包括公園2.04公頃、學校用地（文中小）2.05公頃、變電站用地0.38公頃及道路用地1.77公頃，而中華電信及地主則可配回住宅區2.82公頃、產業專用區4.93公頃，合計占總分區面積約55.4%，中華電信規劃產專設置中華電信研發中心、辦公大樓或IDC雲端資料中心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播