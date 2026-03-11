高雄餐飲店便當被爆有蟑螂！ 衛生局稽查將重罰

高雄餐飲店便當被爆發現蟑螂衛生局將重罰。（高市衛生局提供）

高市衛生局接獲民眾反映三民區某餐飲店便當內發現蟑螂，涉食品安全衛生疑慮，今（11）日前往稽查，現場未發現蟑螂蹤跡，且定期委合格病媒公司清消，業者坦承民眾確曾拍照反映，衛生局將裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局同時依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有食品業者登錄及投保產品責任險。

此外，稽查發現餐飲店的冷凍庫無溫度記錄、部分食材未覆蓋及離地放置、未設置清潔用品專區、未設置員工專區等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及同法第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局表示，6日獲報後隨即派員至現場查察，坦承顧客投訴內容，衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食品安全衛生相關規定加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全，民眾如發現食品安全疑慮，可電洽1999或本局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

