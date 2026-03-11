為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「小綠人」綠燈閃就別跑了！ 交通部修法：提醒行人避免跨入

    2026/03/11 14:35 記者吳亮儀／台北報導
    交通部今天（11日）宣布，正式發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，明確化「行人綠燈閃光」顯示意義，綠燈倒數或閃爍並非催促行人奔跑通過、而是提醒尚未進入行人穿越道的行人「避免跨入」，應等待下一輪綠燈。（資料照）

    過斑馬線發現「小綠人」行人號誌燈開始閃爍，就別通過！交通部今天（11日）宣布，正式發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，明確化「行人綠燈閃光」顯示意義，綠燈倒數或閃爍並非催促行人奔跑通過、而是提醒尚未進入行人穿越道的行人「避免跨入」，應等待下一輪綠燈，以確保自身步履從容與安全。

    交通部指出，這次修法特別考量到學童、長者或行動較緩慢的族群，並強調綠燈倒數秒數的目的，是提供行人判斷剩餘通行時間是否充裕。若行人發現秒數不足，或綠燈已開始閃爍，應評估自身步伐考量優先，留在路邊等待下一輪燈號，避免因低估路程、在車道上奔跑或因焦急產生意外風險。

    「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，規範行人專用號誌（小綠人）燈號意義，穩定綠燈表示可通行（速通過）、閃光綠燈代表綠燈剩餘時間不多，已進入道路者須快速通過或停在交通島，尚未跨入者禁止進入。違反規定者，依道路交通管理處罰條例第78條，可處500元罰鍰。

