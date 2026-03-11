澎湖最大米包龜48500斤 即日起拆包分售

澎湖最大米包龜王，由龍門觀音宮48500斤米包龜奪冠。（記者劉禹慶攝）

澎湖今年元宵西乞龜最大的米包龜王，湖西龍門觀音宮48500斤，因無民眾前往乞求，經過管理委員會決議，自今（11）日起一連2天拆裝分售，5公斤裝白米1包200元、3包500元、6包1000元；3公斤裝1包100元。

龍門觀音宮米包龜，緣起於15年前首度堆疊1600斤，在元宵節3天乞龜活動中，供民眾來擲筊乞求，去年為4萬7000斤，由澎湖旅外企業家呂瑞進4度乞得奉還，現在成長已30倍，來到4萬8500斤，成為澎湖最大的米包龜，但今年卻乏人問津，止步於48500斤，成為歷史紀錄。

請繼續往下閱讀...

由於每隻米包龜，都必須經過法師長開光點睛，因此拆解時也需要同樣儀式退神，經過觀音宮管理委員會決議，農曆正月24日開放信眾請回，與大家分享觀音佛祖的福氣與平安。販售日期：國曆3月11日、3月12日；販售時間：上午8時至下午5時；平安米價格：5公斤裝每包200元、3包500元、6包1000元；3公斤裝每包100元。

由於澎湖地方諺語：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」；所以米包龜在廟宇相當受歡迎，又冠上觀音佛祖平安米之名，並低於市場優惠價，廣受民眾喜愛，紛紛前往購買，所得繳回廟中。多餘則依龍門村人口數發放，並考慮致贈給低收入戶，達到宣揚行善的宗教意義。

龍門觀音宮米包龜拆裝分售，吸引民眾搶購。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法