芎林發包規劃頭前溪水岸公園 總計畫經費約4千萬

頭前溪畔的新竹縣芎林鄉也將有自己的水岸公園！公所取得第2河川分署同意，獲得管理使用權後，近日發包委外規劃在竹林大橋下游、原某私人汽車駕訓教練場，現作為空拍機飛行場的頭前溪高灘地，規劃做為芎林鄉頭前溪水岸公園，讓鄉親也有更完善的親水空間。

芎林鄉長黃正彪說，初步公所希望把這塊腹地規劃出入口意象和停車區、方口獅地景廣場、地景廣場跟芎林堤防之間的生態緩衝區~綠光廊道、河畔觀景台以及寵物公園，包含規劃費在內，總計畫經費約4000萬。

由於基地位於頭前溪流域的高灘地上，開發有河川法等的相關限制，所以禁止設置永久性和封閉式的固定構造物，因此公所要求規劃單位，這個河岸公園內的設施，必須採非固定式的耐淹設計，以確保洪水氾濫時不會阻礙水流，災後也容易清洗復舊。

另外也要求用水平地景取代立體建築，利用基地內既有的鋪面結合芎林客家文化代表的方口獅作為地景彩繪或造型，採低衝擊開發，保留既有的透水性地質與原生植被，地貌方面則為整地、用流線型的設計，避免洪水過後產生泥沙淤積在死角。

原則上希望這個水岸公園可以有3個入園路徑，特別是入口處喬木將予以保留，以營造出綠色隧道的感受，讓原本這裡就頗受自行車族青睞的路徑，更廣受歡迎。

