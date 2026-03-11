淡江大橋風大時爆「嗡嗡」噪音 公路局準備風洞實驗曝解方

淡江大橋預計在今年5月12日通車。（記者吳亮儀攝）

由交通部公路局獨立建造的淡江大橋預計在今年5月12日通車，近期民眾反映，淡江大橋在東北季風強勁時，會產生「嗡嗡」的低頻風切聲，影響周邊住戶。

公路局今天（11日）說明，已請設計單位委託淡江大學風工程研究中心進行風洞試驗，目前已備妥風洞試驗使用的扶手欄杆及U型制振消音膠條，預計於3月12日開始進行風洞試驗。

請繼續往下閱讀...

公路局表示，一旦確認風切聲產生原因並確認改善對策成效後，將儘速進行風切聲改善施工，全力趕在今年4月下旬前完成，減少居民日常生活影響。公路局新工北分局在今年1月27日即請設計單位至現場勘查瞭解原因，初步判斷風切聲為人行道扶手受東北季風影響所致。

公路局表示，已請設計單位儘速分析音源發生機制及研擬改善對策，設計單位現場勘查後，公路局新工北分局在2月25日邀集設計及施工團隊進行研討，設計公司參考美國舊金山大橋案例及淡江大橋所處風向及風速進行評估，提出以U型制振消音膠條作為改善對策，為確認改善方法可行，經專業評估先行辦理風洞試驗，來確認改善方法成效，目前已進入風洞試驗階段。

公路局目前已備妥風洞試驗使用的扶手欄杆及U型制振消音膠條，預計於3月12日開始進行風洞試驗。（記者吳亮儀攝）

東北季風強勁時，淡江大橋會發出低頻噪音，被認為可能和纜繩、人行道扶手欄有關。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法