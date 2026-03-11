AI詐騙影片誆稱老人有雙鐵福利 台鐵闢謠四大假訊息

網路AI詐騙影片流傳，高鐵、台鐵紛紛出來澄清。（記者吳亮儀翻攝）

網路流傳各種AI詐騙、假訊息影片，近期更拿高鐵、台鐵的老人福利優惠來騙老人！繼高鐵公司後，台鐵公司今天（11日）也闢謠，指出近日網路流傳名為「樂齡指南」的AI影片，內容都是錯誤的，並澄清四大錯誤訊息。

台鐵公司表示，網路AI影片內容標榜「2026臺鐵高鐵新規：12項樂齡隱藏福利！」，影片中所述包括「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」、「樂齡專線」、「誤點賠償自動入帳」、「實名制樂齡票」、「樂齡月台輔助崗」、「特定節日折扣點數」、「行李直送飯店」等多項所謂樂齡措施。

台鐵公司嚴正澄清，這些內容皆非事實，請旅客勿輕信或轉傳不實訊息。台鐵公司實際施行政策包括四項：

1、關於車票票價部分

台鐵公司依據「老人福利法」辦理敬老票，年滿六十五歲之國民，或持永久居留證且註記可搭乘國內大眾交通工具享優待之人士，均可購買敬老票。（全票之5折優待）。目前並未與觀光署合作推出特定日期的免票及折扣點數優惠，亦無所謂「三代同堂折抵代碼」可抵消票價之機制。

2、關於專屬樂齡乘車服務

年長者旅客購票，可至台鐵公司車站無障礙窗口辦理；輪椅或行動不便旅客乘車時，台鐵公司將啟動「愛心通報」，由車站人員協助上下車。此為台鐵公司現行標準服務流程，並無設置任何實體的「綠色通道」、「樂齡專線」、「樂齡月臺輔助崗」及「樂齡車廂」。

3、關於托運行李

台鐵目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票享有2件行李半價優惠，旅客需自行至行李房辦理。並無提供將行李直接送達飯店之服務，亦無專屬年長旅客的免費額度。

4、關於誤點賠償自動入帳

現行如發生列車誤點情形，符合賠償標準者，旅客須於乘車日起一年內，持原票證至車站窗口臨櫃辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳號。

台鐵公司呼籲，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，極易誤導長輩，有關台鐵公司所有優待政策，請務必以台鐵官方網站公告或車站服務台資訊為準。請民眾收到此類訊息時秉持「不轉傳、不輕信」原則，避免受騙或被誤導。

