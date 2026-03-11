為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3年1科台南蕭壠香最後高潮 燒王船信眾齊力

    2026/03/11 13:47 記者吳俊鋒／台南報導
    3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」，進行最後的送王儀式。（民眾提供）

    3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」，進行最後的送王儀式。（民眾提供）

    台南市定民俗「蕭壠香」經過連日遶境活動，三級古蹟佳里金唐殿丙午科的燒王船今日壓軸登場，信眾合力以「陸上行舟」方式拖往溪畔火化，現場歡聲雷動，恭送神明啟程，也相約3年後再見。

    金唐殿的醮典名列南瀛五大香科，屬曾文溪流域瘟王祭，是地方3年1次的宗教盛事，今天燒王船，一早由執事、正案公、各會首等先向千歲爺上香參拜，接著恭請眾神明登船，17角頭廟宇神轎做好護駕準備，隨即出發，鄉親父老簇擁，場面熱烈。

    在神轎護持下，眾人將王船拖行至菜寮溪畔，堆放金紙添載，約10點15分，船艙先冒出火花，船身很快就被烈焰籠罩，火化後，11點14分許，王船主桅倒向東南方，現場響起掌聲。

    下午1點起，各角頭舉行謝燈篙儀式，以王船倒桅的方向為主，並準備紅龜、紅圓、五牲，以及水果等供品祭拜，接著燒金鳴炮，丙午年香科正式落幕。

    3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」來到最後高潮，進行燒王船。（民眾提供）

    3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」來到最後高潮，進行燒王船。（民眾提供）

    3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」來到最後高潮，眾人合力拖行王船。（民眾提供）

    3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」來到最後高潮，眾人合力拖行王船。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播