3年1科台南蕭壠香最後高潮 燒王船信眾齊力

3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」，進行最後的送王儀式。（民眾提供）

台南市定民俗「蕭壠香」經過連日遶境活動，三級古蹟佳里金唐殿丙午科的燒王船今日壓軸登場，信眾合力以「陸上行舟」方式拖往溪畔火化，現場歡聲雷動，恭送神明啟程，也相約3年後再見。

金唐殿的醮典名列南瀛五大香科，屬曾文溪流域瘟王祭，是地方3年1次的宗教盛事，今天燒王船，一早由執事、正案公、各會首等先向千歲爺上香參拜，接著恭請眾神明登船，17角頭廟宇神轎做好護駕準備，隨即出發，鄉親父老簇擁，場面熱烈。

在神轎護持下，眾人將王船拖行至菜寮溪畔，堆放金紙添載，約10點15分，船艙先冒出火花，船身很快就被烈焰籠罩，火化後，11點14分許，王船主桅倒向東南方，現場響起掌聲。

下午1點起，各角頭舉行謝燈篙儀式，以王船倒桅的方向為主，並準備紅龜、紅圓、五牲，以及水果等供品祭拜，接著燒金鳴炮，丙午年香科正式落幕。

3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」來到最後高潮，進行燒王船。（民眾提供）

3年1科的佳里金唐殿「蕭壠香」來到最後高潮，眾人合力拖行王船。（民眾提供）

