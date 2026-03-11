台中豐原大蔥盛產 大小朋友走進蔥田採收、嘗料理

豐原區農會舉辦食農教育活動，大小朋友一起體驗採大蔥。（豐原區農會提供）

目前正值台中市豐原區大蔥產季，豐原區農會今天舉辦「蔥滿幸福．大聲說愛您」食農教育活動，邀請3至6歲幼兒與家長一同走進大蔥田，採收大蔥，家政班老師李淑卿並教導親子DIY大蔥花束，家政班班長陳素滿則現場示範大蔥料理，小朋友拿著手作的大蔥花束送給爸媽，大聲說「我愛您」，十分溫馨。

家政班班長陳素滿則現場示範大蔥滷肉飯、大蔥煎蛋、乾煎大蔥等料理，許多小朋友原本不敢吃蔥，在蔥香襲人下也忍不住香噴噴地吃了起來。

豐原區農會小組長蔡怡萱表示，豐原因氣候與土壤地理條件適宜，種植的大蔥品質優良，農會努力輔導通過集團產銷履歷驗證，為民眾帶來更優質且安心的大蔥。透過積極辦理品牌行銷與食農教育活動，希望讓孩子從小認識在地農業，了解食物的來源，培養珍惜食物與支持在地農產的觀念。

豐原親子館督導江靜茹說，這次與豐原區農會合作辦理食農教育活動，希望讓幼兒透過觀察、觸摸與體驗等五感學習方式，認識在地農作物，促進孩子對自然環境與農業文化的理解，同時也增進家庭間的情感交流。

豐原大蔥主要品種為東京蔥「長悅」，又稱「東京蔥」，別名「甜蔥」，每年12月底至3月是主要產季，以食用蔥白為主。

大小朋友一起體驗採收大蔥。（豐原區農會提供）

