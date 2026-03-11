東京食品展青心烏龍茶拌麵飄香 番路農會系列產品受日本人青睞

嘉義縣番路鄉農會阿里山青心烏龍茶拌麵在日本東京食品展讓大家驚艷不已。（番路鄉農會提供）

亞洲規模最大、世界第3大的食品專業展覽「2026東京國際食品展」10日開幕，嘉義縣政府整合9家在地品牌設立「嘉義優鮮館」，以「阿里山的美好滋味」為主題亮相。番路鄉農會帶來多款以阿里山茶開發的產品，其中阿里山青心烏龍茶拌麵飄出淡雅茶香，不少人聞香而來，風味受到高度肯定，已有日本業者洽談後續合作事宜。

昨開幕一早，有日本買家走到番路農會攤位前興奮表示「我知道番路鄉農會，在臉書上看過介紹」，甚至還有買家笑著說「總幹事我在手機影片看過您」，讓現場團隊又驚又喜，顯示番路農產品牌已在海外市場建立知名度。

展場中最吸引目光的產品之一，是以阿里山高山茶入麵製作的「阿里山青心烏龍茶拌麵」。現場烹煮時，淡淡茶香隨著熱氣飄散，不少參觀者被香氣吸引而停下腳步試吃。大家品嚐茶香麵條異口同聲表示，麵條入口後帶著自然茶香，口感清爽又具有特色，與一般麵食截然不同，讓人印象深刻，有多家通路商與食品業者詢問相關資訊，表達後續合作可能性。

番路農會總幹事趙幸芳表示，去年東京食品展時，就有日本業者表達對「阿里山青心烏龍茶拉麵」的高度興趣，該業者還提出建議，指日本以小家庭為主，小包裝商品更符合當地消費習慣，農會因此調整產品包裝設計，除原有禮盒包裝，這次也推出小家庭包裝版本，希望產品能更貼近日方市場需求。

除茶拌麵飄香成展場焦點，所展示的茶燒米菓、阿里山花茶等特色商品，現場試吃反應同樣相當熱烈。

嘉義縣番路鄉農會阿里山青心烏龍茶拌麵在日本東京食品展備受青睞。（番路鄉農會提供）

嘉義縣番路鄉阿里山青心烏龍茶拌麵在日本東京食品展討論度很高。（番路鄉農會提供）

嘉義縣番路鄉阿里山青心烏龍茶拌麵在日本東京食品展飄香。（番路鄉農會提供）

嘉義縣番路鄉農會系列產品在日本東京食品展深受歡迎。（番路鄉農會提供）

農業部長陳駿季（左二）到番路鄉農會攤位關心推廣情形。（番路鄉農會提供）

