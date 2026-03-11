竹縣再斥8.1億湖口高中2期校舍開工 118學年度供逾千人就讀

新竹縣湖口高中二期建築設計將延續以「新竹縣縣鳥—五色鳥」為核心意象。（記者廖雪茹攝）

新竹縣立湖口高級中學第二期校舍興建工程今天舉辦開工動土典禮，縣長楊文科宣布，歷時10餘年的湖口高中遷校計畫邁入最後階段，二期工程共投入8.1億元經費，將逐年招收每年級12班，其中教學大樓預計2027年8月啟用、全區則於同年12月完工，118學年度全校共36班，可提供逾千名在地學子安心就讀。

楊文科表示，湖口高中遷校案為新竹縣「五大高中方案」的重要一環，第一期工程投入9.7億元已落成啟用，提供普通教室與基礎教學；第二期工程擴充職業類與生活機能。二期建築設計延續以「新竹縣縣鳥—五色鳥」為核心意象，橘色立體框櫺象徵突破框架、勇於創新，屋頂線條如展翼飛翔，寓意學子展翅逐夢、勇敢迎向未來。

工務處和教育局說明，湖口高中第二期校舍興建工程總經費8億1000萬元，包含地下1樓、地上4樓的現代化活動中心，設置室內籃球場、射箭場、跆拳道場、重訓室、大型集會空間及社團與專業教室，讓體育發展與專業活動更加完善。同時興建4層樓的教學大樓，並設置可容納80人的18間學生宿舍及3間舍監宿舍，以及戶外綜合球場3座。

教育局長蔡淑貞表示，隨著人口成長與高中名額需求增加，湖口高中未來將兼具普通科（含AI實驗班、體育班）與職業類科（商經科、資訊科、多媒體設計科），提供學生多元適性發展的學習環境。

校長姜錢珠指出，一期校舍啟用後已吸引更多優秀學子就近入學，114學年度共有21班，包含普通科、職業類科、AI實驗班、體育班，116學年度將增設資訊科2班及多媒體設計科1班，培育兼具專業實力與人文素養的未來人才。#

