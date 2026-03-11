為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市國際展演中心工區荒廢3年多 改闢平面停車場

    2026/03/11 13:11 記者洪美秀／新竹報導
    荒廢3年多的新竹市國際展演中心工區，市府將改闢為平面停車場。圖為國際展演中心荒廢3年多的工區。（資料照）

    荒廢3年多的新竹市國際展演中心工區，市府將改闢為平面停車場。圖為國際展演中心荒廢3年多的工區。（資料照）

    新竹市國際展演中心在市長高虹安上任後與廠商終止合約荒廢3年多，原本已動工的鋼筋鐵條經裸露及風吹日曬雨淋生鏽，工區周邊景觀更成荒煙蔓草景象，國際展演中心規劃更一波三折，除中央1.7億補助經費被收回，市府前2年做地上權設定評估規劃，最後又取消擬由市府規劃自建，市府今天再宣布要將周邊荒廢工區做整理與活化，闢做平面停車場，提供179格汽車和78格機車停車位，工期需120個工作天。

    荒廢3年多的國際展演中心工區，市府將投入3136萬經費進行改善，將閒置工區部分區域轉型為停車空間，工期約120個工作天，目的是為活化原國際展演中心基地部分閒置空間，考量新竹文創館及未來兒童探索館等其他場館整建完成後供民眾使用，以平面停車場為主。完工後可提供179格汽車和78格機車停車位，期緩解周邊停車壓力。

    工務處指出，國際展演中心所在的藝文高地，目前新竹文創館已完成硬體工程，周邊平日即有大量通勤與休閒人潮，此次工程將同時優化人行與行車動線，避免活動尖峰時段車流壅塞在路側尋找車位，紓解該處交通狀況，市府會督促得標廠商儘速進場施工，讓停車場工程如期如質完成。

    荒廢3年多的新竹市國際展演中心工區，市府將改闢為平面停車場。圖為國際展演中心荒廢3年多及裸露被風吹日曬雨淋的工區。（資料照）

    荒廢3年多的新竹市國際展演中心工區，市府將改闢為平面停車場。圖為國際展演中心荒廢3年多及裸露被風吹日曬雨淋的工區。（資料照）

