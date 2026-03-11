為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南市圖去年借閱排行榜揭曉 歷史萌化、心靈療癒成顯學

    2026/03/11 13:09 記者吳俊鋒／台南報導
    《全知讀者視角》為南市圖去年單冊借閱排行第一名。（南市圖提供）

    《全知讀者視角》為南市圖去年單冊借閱排行第一名。（南市圖提供）

    台南市立圖書館公布去年的借閱大數據，累計突破1180萬本，成長近2.37%，有15集的人氣科普漫畫《如果歷史是一群喵》系列傲視群雄，《全知讀者視角》與《不便利的便利店》則是單冊排行榜的冠、亞軍，歷史萌化、心靈療癒等內容成為顯學。

    市立圖書館分析，《如果歷史是一群喵》藉由萌貓成功將艱澀史地知識，轉化為輕鬆易讀的療癒內容，顯示讀者在「趣味學習」的高度需求，成功在年度總排行中稱雄。

    霸榜單冊排行的《全知讀者視角》，以「小說成真」的翻轉設定與細膩角色羈絆，引發讀者強烈共鳴，加上影視改編效應，持續帶動借閱熱度；緊追在後的《不便利的便利店》，透過貼近日常的生活場景，描繪人物面對困境的歷程，給讀者溫暖而具希望感的心靈療癒力量等，都是市圖認為該兩本書會受到歡迎的原因。

    《X尋寶探險隊》系列去年借閱量逼近3萬人次，穩居童書類第一，魅力在於結合地理知識、歷史文明與熱血冒險，且讓孩子身歷其境；首次進榜的《達克比》系列，串聯全台百餘處圖書館與場域，展開出任務的集章，成功以虛實整合的互動體驗，將追星熱潮轉化為閱讀動能，成為年度現象級童書，上述兩套作品並列為圖書館寓教於樂的「知識型漫畫雙雄」。

    首度進入前20名的《安心國小》系列，被親師族群視為「情緒救星」，以貼近校園生活的故事，引導孩子理解情緒與人際互動，深受歡迎；另外電子書使用量持續成長，借閱排行顯示，冠、亞軍分別為《我可能錯了》與《原子習慣》，加上長銷作品《蛤蟆先生去看心理師》，顯示讀者善用碎片化時間，透過手機與平板進行自我療癒與自我提升。

    市圖提到，漫畫類別中，《名偵探柯南》系列持續稱霸，穩居市民心中經典不敗的「萬年偵探」，《哆啦A夢》與《鬼滅之刃》緊追在後；武俠小說方面，玄幻作品《劍來》奪下榜首，而金庸筆下的《倚天屠龍記》與《射鵰英雄傳》依然橫跨世代、歷久不衰，堪稱圖書館的鎮館之寶。

    童書類也深受歡迎，提高小朋友的閱讀興趣。（南市圖提供）

    童書類也深受歡迎，提高小朋友的閱讀興趣。（南市圖提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播