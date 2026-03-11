台南市圖去年借閱排行榜揭曉 歷史萌化、心靈療癒成顯學

《全知讀者視角》為南市圖去年單冊借閱排行第一名。（南市圖提供）

台南市立圖書館公布去年的借閱大數據，累計突破1180萬本，成長近2.37%，有15集的人氣科普漫畫《如果歷史是一群喵》系列傲視群雄，《全知讀者視角》與《不便利的便利店》則是單冊排行榜的冠、亞軍，歷史萌化、心靈療癒等內容成為顯學。

市立圖書館分析，《如果歷史是一群喵》藉由萌貓成功將艱澀史地知識，轉化為輕鬆易讀的療癒內容，顯示讀者在「趣味學習」的高度需求，成功在年度總排行中稱雄。

霸榜單冊排行的《全知讀者視角》，以「小說成真」的翻轉設定與細膩角色羈絆，引發讀者強烈共鳴，加上影視改編效應，持續帶動借閱熱度；緊追在後的《不便利的便利店》，透過貼近日常的生活場景，描繪人物面對困境的歷程，給讀者溫暖而具希望感的心靈療癒力量等，都是市圖認為該兩本書會受到歡迎的原因。

《X尋寶探險隊》系列去年借閱量逼近3萬人次，穩居童書類第一，魅力在於結合地理知識、歷史文明與熱血冒險，且讓孩子身歷其境；首次進榜的《達克比》系列，串聯全台百餘處圖書館與場域，展開出任務的集章，成功以虛實整合的互動體驗，將追星熱潮轉化為閱讀動能，成為年度現象級童書，上述兩套作品並列為圖書館寓教於樂的「知識型漫畫雙雄」。

首度進入前20名的《安心國小》系列，被親師族群視為「情緒救星」，以貼近校園生活的故事，引導孩子理解情緒與人際互動，深受歡迎；另外電子書使用量持續成長，借閱排行顯示，冠、亞軍分別為《我可能錯了》與《原子習慣》，加上長銷作品《蛤蟆先生去看心理師》，顯示讀者善用碎片化時間，透過手機與平板進行自我療癒與自我提升。

市圖提到，漫畫類別中，《名偵探柯南》系列持續稱霸，穩居市民心中經典不敗的「萬年偵探」，《哆啦A夢》與《鬼滅之刃》緊追在後；武俠小說方面，玄幻作品《劍來》奪下榜首，而金庸筆下的《倚天屠龍記》與《射鵰英雄傳》依然橫跨世代、歷久不衰，堪稱圖書館的鎮館之寶。

童書類也深受歡迎，提高小朋友的閱讀興趣。（南市圖提供）

