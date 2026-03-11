北市魚果市場改建聯外匝道鋪瀝青混凝土 3/15~3/16水快部分路段封閉

新工處表示，3月15日晚上10點至16日清晨6點，封閉水源快速道路往士林方向的青年路至萬大路段施工。（新工處提供）

台北市工務局新建工程處今預告，配合「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」施作聯外匝道匯入水源快速道路北向高架車道鋪設瀝青混凝土，3月15日晚上10點至16日清晨6點，封閉水快往士林方向的青年路至萬大路段施工，提醒用路人留意各項告示指標牌面，並依現場義交人員指揮，改道行駛。

新工處工務科長高銘伸指出，為紓解市場改建工程完成後周邊道路車流，故在市場主體建物二樓富民路側，新建兩處匝道匯入水快南下及北上車道，未來市場內車輛可由新建匝道沿水快離場，避免車輛集中於萬大路、富民路等主要路口。

請繼續往下閱讀...

工務科一果工務所主任王明輝說明，新設匝道銜接水快的路面瀝青混凝土施工時，須部分封閉水快往士林車道，擇定車流量較少的假日夜間時段施作，盡可能將交通衝擊降至最低，但仍會造成不便尚祈見諒，並公布施工期間交通維持措施：

水快往北（往士林方向）經青年路至萬大路前的路段封閉施工，施工處前方設置箭頭號誌防撞車、交通指引牌面及指揮人員，請15噸以上大型車往中華路2段、西藏路及萬大路方向改道通行；小型車往青年路、萬大路423巷及萬大路方向改道通行。預計清晨6時前收工，恢復水快往士林方向兩車道通行。

施工期間民眾記得改道通行。（新工處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法