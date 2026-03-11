桃園八德三元宮陶喜龜彩繪賽 學生作品琳瑯滿目

三元宮舉辦陶喜龜彩繪比賽，學生作品琳瑯滿目。（記者謝武雄攝）

桃園市八德三元宮於每年農曆二月初二土地公誕辰舉辦盛大「祈龜活動」，是八德傳承逾一甲子 重要活動；今年三元宮針對八德區國中小舉辦陶喜龜彩繪比賽，今上午在三元宮評審學生作品，作品不僅顏色豐富，充滿廟會、喜慶元素，讓評審們都很難取捨，最後選出各校金、銀、銅獎作品，未來再由各項得獎作品評選出特優獎，可獲得獎金6000元。

評審活動今天上午在三元宮舉行，八德區各國中、小，每校30件作品一字排開，由於作品各具特色，陶龜上還有各式各樣的擺飾，從三元宮宮廟、牌坊到紅花、綠葉、蝴蝶，看得評審們眼花撩亂，好不容易才評選出各校得獎作品。

主委呂林小鳳表示，陶喜龜彩繪比賽是三元宮百年祈龜系列活動之一，三元宮提供素色陶喜龜陶胚，讓學生自行彩繪，透過彩繪過程讓參與學子們了解傳統祈福的歷史意義，參加對象為八德區國中小，國中組部分各年級均可參加，國小組則是4到6年級。

呂林小鳳說，由於參加學校非常踴躍，因此由各學校先評選30名作品送至三元宮參加評比，每校30名作品當中均會選出金獎1名獲獎金2000元、銀獎2名獲獎金1500元、銅獎3名獲獎金1000元、佳作24名獲獎金100元。

最後八德三元宮管理委員會將邀請地方公正人士會從所有各校複選作品選出一名特優獎，可獲得獎金6000元；所有金、銀、銅獎作品將於三元宮留存展示，三元宫將另外贈送陶喜龜原胚乙隻，得獎者可自行重繪留存。

三元宮舉辦陶喜龜彩繪比賽，主委呂林小鳳也到場欣賞學生作品。（記者謝武雄攝）

