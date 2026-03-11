超商消費649元中1千萬！蔣萬安致電道喜 得主驚呼：是詐騙嗎？

市長蔣萬安更親自致電給1,000萬現金得主紀小姐，她接到電話不可置信，還反問蔣萬安「是真的嗎？該不會是詐騙」。（記者田裕華攝）

響應中央普發一萬，台北市政府推出「來台北有購嗨」消費抽獎活動，總消費登錄突破74億元，今（11日）舉辦總抽記者會，1000萬現金、Tesla Model Y、美國來回機票等重量級夢幻大獎得主揭曉，市長蔣萬安更親自致電給1000萬現金得主紀小姐，她接到電話不可置信，還反問蔣萬安「是真的嗎？該不會是詐騙」，並開心表示要把全部現金都投入買台積電股票。

蔣萬安致詞時指出，本次活動成果遠超預期，在第一個月登錄金額超過10億，三個月累積登錄金額達74億，登錄筆數高達550萬筆，註冊會員數超過19萬5000人次，活動期間促使每人平均消費增加逾7000元，創下台北市大型消費抽獎活動最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

今天現場蔣萬安親自致電給現金1000萬得主紀小姐，電話迅速接通，蔣萬安詢問「你知道我是誰嗎？我是台北市長蔣萬安」，紀小姐下意識「蛤」了一聲，蔣萬安也說明今天是「來台北有購嗨」的最終大結局抽獎，並問紀小姐你知道最大獎是什麼嗎？紀小姐表示不清楚。蔣萬安向紀小姐說你就是揭露你就是幸運得主，紀小姐反問蔣萬安「是真的嗎？該不會是詐騙？」

主持人更透露紀小姐只花649元在全家消費就獲得1000萬現金，現場響起一片歡呼，蔣萬安關心紀小姐心情如何？她依然不可置信說「不知道真的假的」，蔣萬安再三保證才安心，並詢問紀小姐如何運用這筆錢？紀小姐說「會買台積電吧。」此外，現場也邀請抽中美國來回機票的得主許小姐分享，她透露「自己吃漢堡就得獎了」，十分幸運。

商業處指出，本次活動也展現外溢效應，外縣市參與比例超過4成，涵蓋全台22個縣市。其中，新北與桃園的參與者佔了超過3成，成功創造極佳的消費誘因，讓北北基桃通勤族在下班、放學後將消費力留在台北。同時，活動也結合台北年貨大街及台北燈節等節慶活動及豐富觀光資源，吸引了中南部甚至從澎湖、金門等遠道而來的旅客，將旅遊紅利轉化為推動台北經濟成長的實質動能。

台灣經濟研究院譚瑾瑜所長分析，本次政策活動結合耶誕、跨年、春節至元宵的消費高峰，精準掌握年度消費脈動，產生需求放大的乘數效應。譚瑾瑜指出，支撐台北市內需市場動力並非一次性高額支出，而是來自聚餐、採訪等日常「邊際消費」的累積，當活動成功引導民眾養成「順勢多消費一點」的習慣，不僅能讓店家感受市場明顯回溫，更為零售與服務業建構了穩定的經濟基礎。

現場也邀請抽中美國來回機票的得主許小姐分享，她透露「自己吃漢堡就得獎了」，十分幸運。（記者田裕華攝）

應中央普發一萬，台北市政府推出「來台北有購嗨」消費抽獎活動，總消費紀錄突破74億元。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法