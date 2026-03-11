為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苦澀青少年必看 南市探索班助規劃生涯路

    2026/03/11 12:29 記者洪瑞琴／台南報導
    南市青少年探索班開放招生，助迷惘青年找方向。（南市教育局提供）

    南市青少年探索班開放招生，助迷惘青年找方向。（南市教育局提供）

    南市「青少年探索班」即日起招生，專為迷惘或尚未穩定銜接升學、就業的15至18歲青少年設計。課程提供生涯探索、職涯體驗與心理輔導，並有補助與獎助學金，幫助青少年找到自我定位，順利邁向下一階段。

    南市教育局每年向教育部青年發展署申請「青少年生涯探索號計畫」，辦理探索班，提供多元、彈性且有支持性的課程，幫助青少年逐步釐清未來方向。教育局長鄭新輝表示，探索班不是單一課程，而是一套整合式支持服務。方案會依青少年需求安排輔導會談、生涯探索活動、職涯體驗及相關扶助，並串聯教育、職訓與社福資源，共同協助青少年面對學習、生活與生涯抉擇的挑戰。

    學生輔導諮商中心主任陳怡潔指出，探索班重視的不只是「回到學校」或「快就業」，更著眼青少年自我理解、心理支持與能力培力。專業輔導員將陪伴學員從認識自己、建立生活規律、增進人際互動，到參與職涯體驗與未來規劃。

    方案也提供工作體驗時薪補助、保險、午餐、交通津貼及獎助學金，降低參與門檻，鼓勵穩定參與。即日起至12月，符合條件的青少年可向南市教育局學生輔導諮商中心報名。家長、教師或輔導人員也可協助轉介。

