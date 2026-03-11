為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北動物園迎生力軍 台南斑馬「樹格登」北漂將與大眾見面

    2026/03/11 12:32 記者甘孟霖／台北報導
    來自台南頑皮世界的查普曼斑馬「樹格登」昨（10日）抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    來自台南頑皮世界的查普曼斑馬「樹格登」昨（10日）抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    台北市立動物園今（11日）宣布迎來新夥伴，2022年在台南「頑皮世界野生動物園」出生的查普曼斑馬「樹格登」（雌性）於昨天抵達台北動物園，將在經過一個月的檢疫期後與園內斑馬混群，再與大眾見面。

    台北動物園表示，經過數月保育員規劃進出運輸箱籠及對噪音等減敏訓練後，「樹格登」昨天上午8點出發，約莫中午12點40分抵達台北動物園，在旅途過程中非常平靜，甚至在途中休息時還在箱內吃了草，展現穩定性格。

    接下來，在順利進入檢疫場地後將進行為期一個月的檢疫期，未來也將循序漸進將牠介紹給其他斑馬家族認識，在順利混群後與大家見面。

    動物園介紹，「樹格登」於2022年6月23日出生在台南「頑皮世界野生動物園」，接續母親「雪樹」之名由保育員取名為「樹格登」。為了增進台北動物園內目前查普曼斑馬的家族血緣更新，維持斑馬族群的健康與遺傳多樣性，此次與頑皮世界合作借殖計畫調度斑馬的旅行。

    因為斑馬是非常敏感與容易感到緊迫的物種，「樹格登」在保育員規劃下自2025年11月起就早早在為旅行作「減敏」的準備，先是將運輸箱籠放在「樹格登」平常生活的場地作為家具，逐步在箱內放入食物鼓勵牠接近，最後將箱籠直接當成通道般每日進出並在箱內取食；為了讓牠適應旅行時車水馬龍的情況，頑皮世界的保育員也常常開著車在隔離區附近工作讓牠習慣噪音、車輛的型態等。

    園方分享，昨天上午要進入箱籠出發前，「樹格登」彷彿即將啟程北上了，和母親「雪樹」相互呼叫了幾聲，就在頑皮世界保育員陪同下，帶著祝福北漂。

    來自台南頑皮世界的查普曼斑馬「樹格登」昨（10日）抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    來自台南頑皮世界的查普曼斑馬「樹格登」昨（10日）抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    來自台南頑皮世界的查普曼斑馬「樹格登」昨（10日）抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    來自台南頑皮世界的查普曼斑馬「樹格登」昨（10日）抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    來自台南頑皮世界的查普曼斑馬「樹格登」昨（10日）抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    來自台南頑皮世界的查普曼斑馬「樹格登」昨（10日）抵達台北動物園。（台北動物園提供）

