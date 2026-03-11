花東土木人才大缺 行政院在花蓮開專班

行政院公共工程委員會與宜蘭大學合作，首創在花蓮地區開設「花東地區土木工程學分班」，今天上午舉行揭牌儀式。（記者王錦義攝）

行政院近年在花東地區投資高達2千多億元的公共建設，包含花東鐵路雙軌、台9線拓寬、蘇花安等交通工程，但土木工程類科人才大缺，行政院公共工程委員會與宜蘭大學合作，首創在花蓮地區開設「花東地區土木工程學分班」，今天上午舉行揭牌儀式，工程會主委陳金德說，希望建立穩定的在地人才培育管道，未來投入公共建設工作。

陳金德說，土木工程人才是推動國家公共建設的重要骨幹，近年政府持續擴大公共建設投資，今年度全國公共建設經費達8656億元，創下近5年新高。然而工程機關卻同時面臨嚴峻的人才斷層問題。以土木工程類科高考為例，土木工程需用757人，最後只錄取517人，不足額高達240人，顯示政府工程專業人力供給已出現結構性缺口。

請繼續往下閱讀...

陳金德指出，政府因應土木工程人才不足問題，將從「育才、攬才及留才」3個面向同步推動。其中，在攬才與留才方面，行政院已核定提高工程專業加給、留任獎金及工程獎金，以提升工程人員待遇與留任誘因；而在最根本的「育才」面向，則必須從教育端扎根，擴大土木人才培育來源。

陳金德表示，花東地區受限於地理與交通條件，本就較難吸引與留任專業人才，加上在地技術學院停止招生後，土木工程教育出現斷層，使人才培育更加困難。因此工程會主動規劃補助辦理「花東地區土木工程學分班」，希望建立穩定的在地人才培育管道，讓有志投入工程領域的青年與在地人才，不必離鄉背井即可取得相關專業學分與資格，未來投入公共建設工作。

工程會指出，未來也期盼透過學分班培育的在地工程人才，投入花東地區重大公共建設，包括「蘇花公路安全提升計畫」及「花東鐵路雙軌電氣化計畫」等，成為支持地方建設的重要力量，逐步落實「在地培育、在地就業、在地建設」的目標。未來將持續檢視學分班辦理成效，並滾動調整相關配套措施，結合中央與地方資源，建立更完整的人才培育機制，為國家公共建設提供穩定且專業的人力基礎。

宜蘭大學校長陳威戎說，宜大1926年創校至今達100週年，以農業生技跟工程科技為雙主軸，重視實作教育精神，兼顧人文素養跟博雅教育，花東地區沒有土木相關教學資源，為了花東地區土木工程人才的培育，宜大責無旁貸，包含結構、施工、公務採購等8個專班，整個由宜大的專業師資團隊，把宜大老師們的教學熱忱，轉換成對花東基礎建設付出關心的力量，上完課無論是要考公職，還是到宜大修課，可以抵學分。

工程會指出，目前報名狀況熱絡且已確定開班，第1期課程網路報名至3月13日截止，課程預計於3月23日正式開課，課程結合「結構力學」、「施工實務」與「法規應用」，一次補齊專業所需，上課地點位於國營台鐵公司東區訓練所，緊鄰花蓮後站，從車站步行僅需3分鐘，不用再奔波去北部，針對「結構」與「施工」領域，凡取得學分且符合國家考試應試資格者，將退還50%學分費作為獎勵金。詳情可查詢線上報名、招生簡章。

行政院公共工程委員會與宜蘭大學合作，首創在花蓮地區開設「花東地區土木工程學分班」，今天上午舉行揭牌儀式。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法