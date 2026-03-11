轉化艱澀COP知識給下世代青年 高中氣候變遷課正式上線

中山附中老師謝隆欽拿著北極熊的玩偶，疾呼氣候變遷危機「北極有事、台灣有事」，希望透過線上課程，讓學子看見未來變遷。（記者吳柏軒攝）

現今高中生在2050年將成社會中堅，但屆時地球在氣候變遷下恐成嚴峻環境，為轉化艱澀的氣候科學與淨零政策知識，促進青年氣候行動，環境部跟教育部首度攜手，推出為高中生量身打造的「與2050淨零世代的對話」線上課程，通過測驗可獲雙部長簽名證書，能納高中學習歷程檔案，有助多元及自主學習。

環境部長彭啓明今（11日）表示，高中生在2050約莫40歲，基本上是社會中堅，但面對氣候變遷，年輕人多認為，大人不努力，他們未來要受罪；總統賴清德便指示總統府國家氣候變遷對策委員會，將氣候科學與淨零政策向下扎根，把艱澀知識轉化成青年易懂的語言，這次首度與教育部攜手，推出高中氣候變遷線上課，雖教長鄭英耀一度問：「只上70分鐘就有雙部長簽名證書？」，但希望先起頭，後續將每年更新。

氣候變遷署組長溫育勇指出，「與2050淨零世代的對話」課程集結7大專業講者，包含部長主講全球視野與國家戰略，台師大特聘教授葉欣誠解析氣候素養，師大附中洪逸文、台中女中趙友崧及中山附中謝隆欽等老師則引導氣候知識探究與實作，黃品涵、雷雅淇等青年業師則分享實際氣候行動案例，70分鐘課程不能快轉，有彈出式問答框，還要通過測驗才有證書。

葉欣誠表示，1990年代預估氣候變遷約百年後發生，不料縮短至20年後就發生，期待後續紮根到國中小，讓師生了解即將面對的世界。洪逸文認為，氣候變遷是最好的跨領域探究，可連動到高中學習歷程檔案及自主學習、多元表現等。謝隆欽則拿著北極熊玩偶呼籲，盼課程帶學子看見北極熊危險境地，稱「北極有事，台灣有事，我們都有事」。黃品涵認為，氣候焦慮可轉化成氣候行動，呼籲高中生勇敢行動與改變。

環境部跟教育部首度攜手，推出為高中生量身打造的「與2050淨零世代的對話」線上課程，轉化艱澀的氣候科學與淨零政策知識，促進青年氣候行動。（記者吳柏軒攝）

環境部與教育部合推「與2050淨零世代的對話」線上課程，專為高中生打造，扎根未來淨零主力。（記者吳柏軒攝）

