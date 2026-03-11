為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市中平安居社宅未蓋 先爆交通隱憂

    2026/03/11 12:29 記者張軒哲／台中報導
    立委楊瓊瓔執行長洪柳益說明「中平安居」基地周邊交通問題。（記者張軒哲攝）

    台中市水湳經貿園區內中央社會住宅「中平安居」基地周邊交通問題多，尤其中平路沿線規劃道路過多、路口交織，導致車流動線複雜，立委楊瓊瓔與市議員楊大鋐邀集中央與地方相關單位現勘。會中初步達成共識，將以都市計畫個案變更方式調整道路與土地使用配置，整合周邊道路系統。

    水湳經貿園區近年發展快速，周邊住宅人口持續增加，但部分道路規劃仍停留在早期設計階段，未完全符合目前實際交通需求。水湳當地居民指出，尤其社會住宅興建後，將帶來新的居住人口與車流量，如果道路系統未提前調整，未來恐衍生交通壅塞與安全問題。

    楊瓊瓔指出，中平路沿線規劃道路過多，必要時可取消或調整為人行步道，同時評估將社宅西側道路由10公尺拓寬至18公尺並爭取中央補助，以改善中平路沿線路口過多、南北道路未順接等問題，盼在社宅興建前先優化行車動線。楊大鋐表示，道路寬度應與周邊道路一致，例如與信平路、皇城街等道路寬度統一，並採路心對齊方式銜接，形成順暢的道路系統。

    國家住宅及都市更新中心則指出，「中平安居」社會住宅目前仍屬規劃階段，尚未進入發包程序，興建期程尚未確定，因此整體規劃仍有調整空間，可配合地方道路系統整合需求進行檢討。

    「中平安居」基地周邊交通問題多。（記者張軒哲翻攝）

