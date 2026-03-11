台南冬陽利於關廟麵曬製 農會新品「關板細刀鳳蕎Q」

農會推出全新包裝的關廟麵伴手禮盒，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

台南冬陽和煦，利於關廟麵曬製，區農會推出全新包裝的伴手禮盒，7款人氣產品「關、板、細、刀、鳳、蕎、Q」提供選擇，美味行銷地方特色，深受歡迎。

關廟區農會將原本的大洲集貨場優化為食品加工廠，規劃有防護設施的戶外曬麵空間，由於全新的伴手禮熱賣，各界訂單湧至，工作團隊利用出太陽的好天氣，全力趕製。

供銷部主任何婧瑜表示，精選7款人氣產品，包含傳統關廟麵，以及細麵、板麵還、刀削麵，還有建議民眾採用日式涼麵風味料理方式的鳳梨麵與蕎麥麵等，Q彈爽口，相當好吃，都值得推薦。

何婧瑜指出，已進入鳳梨產季，相關的加工、烘焙也開始啟動，農會取材坊間主力品種「金鑽」，製作果乾與吐司，前者更推出100公克的新包裝，搶攻伴手禮市場。

推廣部主任黃國斌提到，關廟麵與鳳梨、綠竹筍等，並列地方三寶，轄內大小業者約30家，各有忠實客群，競爭激烈；由於產品貯存期較長，自用、送人皆宜，常在活動時做為伴手禮，加上一些通路訂單，都得持續供貨，工作團隊忙碌不已。

關廟麵產品的包裝全新設計，搶攻伴手禮市場。（記者吳俊鋒攝）

關廟區農會也啟動鳳梨果乾的加工，一樣推出新包裝。（記者吳俊鋒攝）

