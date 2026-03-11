竹市2026兒童遊藝節 與偵探柯南破解任務

新竹市2026兒童遊藝節今年以偵探柯南為主題，邀親子一起來當偵探，破解任務。（記者洪美秀攝）

新竹市今年兒童遊藝節4月3日到4月6日在新竹公園舉行，今年以「偵探樂園」為主題，邀大小朋友來當偵探柯南，一起闖關解謎，體驗冒險旅程。

市府表示，今年兒童遊藝節與《名偵探柯南》合作，以「偵探樂園」象徵兒童的探索精神，讓孩子在探索與解謎中培養觀察力、邏輯思維與創造力。活動有大型藝術演出、科技互動劇場、大型氣墊遊具，邀市民帶著孩子在兒童節假期來感受充滿冒險與任務行動的樂趣。

文化局表示，今年活動有3大主題場域，包括放大鏡廣場、解謎實驗室與情境偵探社，透過任務設計與拍照互動裝置，讓親子在闖關與體驗中展開藝術冒險旅程。活動期間也規劃3舞台、1劇場，共有64場精彩演出，集結超過20組國內外專業表演團隊，從當代表演藝術、親子劇場、音樂互動到高難度馬戲特技，呈現多元藝術樣貌。更有多達10種藝術體驗課程活動，囊括科技體驗、視覺藝術及科學手作。

另大型氣墊遊具也以「迷航冒險島」海洋冒險為主題讓兒童盡情探索、玩樂，學齡前遊具區也全面升級，規劃體適能及探索區，讓孩童盡情放電、遊戲。民眾可攜家帶眷參加全區闖關遊戲，完成任務挑戰可獲得限量扭蛋，有機會拿到限量的IP聯名紀念品。另外，風livehouse也規劃人機共舞的科技劇場《黃翊與庫卡》親子特別版，與全世界巡演超過20個國家的專業舞團「黃翊工作室」合作，為今年新竹市兒童遊藝節打造親子特別版，還有親子共創展。

