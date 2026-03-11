為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    搞怪慶生恐玩命！網路社群瘋「含玉米粉吹蠟燭」 恐嚴重燒燙傷

    2026/03/11 12:28 即時新聞／綜合報導
    社群平台近期流行嘴含玉米粉噴火拍片慶生，消防署特地發文提醒民眾小心惹火上身。（本報合成，擷取自TikTok）

    社群平台近期流行嘴含玉米粉噴火拍片慶生，消防署特地發文提醒民眾小心惹火上身。（本報合成，擷取自TikTok）

    短影音風潮席捲全球，但也引發不少危險仿效行為。近期社群平台上流傳多段民眾在慶生時，利用「嘴含玉米粉」或「噴灑酒精」朝向蛋糕上的蠟燭噴射，藉此製造視覺震撼的噴火特效。對此，內政部消防署今日發出嚴正警告，呼籲民眾切勿為了追求網路流量而拿生命開玩笑，強調這種「創意慶生」極可能導致嚴重的燒燙傷，甚至釀成火災。

    消防署今（11）日在臉書發文表示，玉米粉等微粒與酒精皆屬於易燃物質，一旦接觸火源，火勢會在瞬間產生快速燃燒，一不小心失去控制，極易造成嚴重的燒燙傷或釀成火災事故。

    消防署強調，這類行為極其危險，呼籲大眾切勿模仿，也請拒絕參與或拍攝任何此類危險行為。保護自己，也保護身邊的朋友，讓生日在平安與溫馨中度過，才是最好的慶祝方式。

    此外，消防署也提醒，依消防法規定，未經許可於供公眾使用建築物及中央主管機關公告之場所進行產生火焰、火花或火星等方式之表演活動者，最高可處15萬元罰鍰。

