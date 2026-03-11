為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冬日遊樂園帶動人氣 高雄輕軌2月運量逼近高捷橘線

    2026/03/11 12:20 記者王榮祥／高雄報導
    高雄輕軌今年二月運量逼近高捷橘線。（資料照，記者王榮祥攝）

    高雄輕軌今年二月運量逼近高捷橘線。（資料照，記者王榮祥攝）

    高雄輕軌今年2月每日平均運量53178人，差一點追過高雄捷運橘線的53400人次；高雄捷運公司指出，輕軌前年2月運量曾贏過橘線，也是成圓後唯一一次。

    臉書社群「高雄好過日」彙整高雄軌道運輸今年2月相關數據，捷運紅線每日平均運量為158339人次，橘線53400人次，輕軌則為53178人次；其中輕軌日均運量幾乎追上橘線，主要是愛河灣的冬日遊樂園帶動人氣。

    受託操作輕軌的高雄捷運公司說明，輕軌自2024元旦成圓後，適逢每年2月間的冬日遊樂園帶動人潮，整個2月的每日平均運量都相當精彩，且曾在2024年2月贏過高捷橘線，也是成圓後唯一一回，當時輕軌日均運量為57054人次、橘線52678人次。

    高捷分析，2024年2月輕軌仍屬於試營運免費體驗階段，加上雙黃色小鴨號召，讓距離愛河灣最近的輕軌站運量爆棚，所以運量有機會勝過捷運橘線；這兩年吉伊卡哇跟超人力霸王同樣高人氣，即使須付費，仍有大批民眾搭輕軌參訪，整體運量也跟橘線不相上下。

    高捷橘線周邊聯開案多，預期可為橘線引入更多運量，圖為橘線鳳山西站旁的鳳山三井LaLapor，預計今年九月間可開張。（記者王榮祥攝）

    高捷橘線周邊聯開案多，預期可為橘線引入更多運量，圖為橘線鳳山西站旁的鳳山三井LaLapor，預計今年九月間可開張。（記者王榮祥攝）

