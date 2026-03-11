桃園冬季鳥類普查成果出爐 鸕鶿突破3千隻、麻雀數量減半

桃園市野鳥學會去年12月及今年1月冬季埤塘鳥類普查，統計鸕鶿突破3000隻。（圖由桃園市野鳥學會提供）

社團法人桃園市野鳥學會於去年12月及今年1月完成兩次冬季埤塘鳥類普查，今（11）日發布普查成果，總計調查203口埤塘，記錄到86種、1萬4357隻野鳥，鳥種數較去年增加2種，位於大園區的桃園大圳2-3-1池記錄到32種野鳥拔得頭籌，調查也發現鸕鶿突破3000隻，但麻雀有減半現象，更發現少數度冬候鳥開始利用光電板作為避風場所。

普查成果顯示，羅文鴨、小辮鴴、東方鵟及凍原豆雁，皆為歷年埤塘鳥類調查以來首次發現，增添季節亮點，但也發現首度在埤塘現蹤的外來種亞洲輝椋鳥，提醒著棲地擴增與生態管理的挑戰。

請繼續往下閱讀...

桃園市野鳥學會理事長范卓昭表示，今年延續去年的普查模式，動員37位調查義工，分工走訪桃園大圳12條支線，以及蚵殼港圳15口埤塘、新福圳1號池及水庫4、13號沉澱池等，共計203口埤塘。

調查隊由「鳥老大」領軍，從每條支線第1口埤塘逐一調查至最後1口，並將資料上傳至由美國康乃爾大學建置的eBird全球鳥類資料庫，透過公民科學家的長期記錄，逐步描繪桃園埤塘鳥類的樣貌，也建立開放、長期且可永久保存的調查資料。

范卓昭說，兩次調查顯示12月是冬候鳥陸續抵達的時期，1月則是雁鴨科族群數量最穩定的月份，到了2月中下旬，牠們便會陸續北返；另發現，今年1月鸕鶿數量突破3000隻，幾乎翻倍成長，其中，蚵殼港圳3號池更有群聚800隻的壯觀盛況，相較之下，北台灣主要度冬地如新山水庫及新店溪一帶的鸕鶿數量卻有減少跡象，是否出現度冬地轉移，仍待後續觀察。

不過，擅長捕魚的鸕鶿大量聚集，讓部分池主面臨漁獲損失壓力，開始驅趕鳥群，如何在人類產業與生態保育之間取得平衡，成為當前的重要課題。

此外，埤塘指標鳥類雁鴨科中的鳳頭潛鴨數量也突破1000隻，較去年增加，但去年數量最多的麻雀幾乎減半，推測與環湖步道及邊坡護岸施作等環境變化，導致埤塘周邊植被減少有關。

值得一提的是，觀察發現少數度冬候鳥開始利用光電板作為避風場所，躲避強勁的東北季風，呈現出新的共存利用趨勢。

范卓昭表示，桃市鳥會歷年調查多集中於桃園大圳沿線埤塘，正與市府都市發展局規劃，將調查範圍擴及國家級重要濕地、石門大圳系統的埤塘鳥類調查，透過持續監測，為桃園密集的埤圳網絡進行生態總體檢。

羅文鴨。（劉育昇提供）

小辮鴴。（劉育昇提供）

桃園市野鳥學會去年12月及今年1月冬季埤塘鳥類普查，發現少數度冬候鳥利用光電板作為避風場所。（圖由桃園市野鳥學會提供）

桃園市野鳥學會去年12月及今年1月冬季埤塘鳥類普查，發現少數度冬候鳥利用光電板作為避風場所。（圖由桃園市野鳥學會提供）

桃園市野鳥學會去年12月及今年1月冬季埤塘鳥類普查，發現少數度冬候鳥利用光電板作為避風場所。（圖由桃園市野鳥學會提供）

桃園市野鳥學會去年12月及今年1月冬季埤塘鳥類普查，發現少數度冬候鳥利用光電板作為避風場所。（圖由桃園市野鳥學會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法