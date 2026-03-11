為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆廟口巷弄廢油外溢惡臭易滑 民眾怨：民眾的命不是命？

    2026/03/11 12:32 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆廟口旁仁三路29巷油污溢出，惡臭又滑，民眾通行危險。（記者盧賢秀攝）

    基隆市廟口小吃旁的巷弄最近廢油溢流，民眾和機車行經容易打滑危險且惡臭，民眾指商家未落實油脂分離，將油脂流入水溝，廢油溢出路面，不管巷弄內民眾死活。仁愛區公所表示，將清洗路面、人工方式撈油污，環保局表示，將要求店家落實油水分離。

    民眾指出，他和朋友從台北到基隆廟口夜市吃美食，吃完到處繞一繞，發現廟旁的仁三路29巷整巷內裡都是油污，聞起來很臭，還差一點滑倒，令人覺得很不舒服。還有網友投訴，油垢從水溝溢出來，天天都是油油的，油可以往水溝倒嗎？不要說騎車了走路都有困難，巷弄內住戶的命不是命欸！

    附近居民說，巷子周遭是廟口小吃攤商的後場，油水排入溝，水溝滿了水溢到路上，一不小心就會滑倒，對民眾造成困擾，老人家不敢走，須繞路而行。

    仁愛區公所、仁德里辦公告指出，仁三路29巷水溝油垢外溢，已協調多次商家仍未落實油水分離，區公所將安排清抽水溝，請民眾和機車暫停通行，避免滑倒環保局將加強稽查。

    仁愛區長李宗奇表示，里長有回報廢油溢流，該處溝底較低，不易排至周邊大排，區公所將清洗路面及以人工方式撈油清。長期將重做水溝，拉平溝底斜率。同時與里民、里長商量，研議設置棧板，提高行人安全。

    市議員鄭文婷要求環保局、衛生局應加強稽查商家有無落實油水分離，如果沒有就要告發，否則清完之後又有油流入，還是又會發生。環保局表示，該區域為區公所管理，環保局會加強稽查油水排放，並要求店家落實油水分離。

    市議員鄭文婷（左）要求環保局等單位加強稽查，落實油水分離。（記者盧賢秀攝）

    基隆廟口旁仁三路29巷溝油內都是油污，店家未落實油水分離。（記者盧賢秀攝）

    基隆廟口旁仁三路29巷油污溢出，惡臭又滑，民眾通行危險。（記者盧賢秀攝）

