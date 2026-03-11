新北治水兼生態復育 大窠坑溪、壽德公園滯洪池獲獎

新北市推動大窠坑溪水環境營造工程，將原本水泥化的排水設施，改造為自然型河道。（新北市水利局提供）

新北市推動大窠坑溪水環境營造工程（第2期），將原本水泥化的排水設施，改造為自然型河道，獲第25屆公共工程金質獎水利類佳作；中和區壽德公園滯洪池工程打造1萬2340噸滯洪容量，結合共融式公園，獲得第26屆國家建築金獎公共建設優質獎首獎，新北市長侯友宜在市政會議給予肯定。

水利局長宋德仁指出，「大窠坑溪水環境營造工程（第2期）」秉持近自然理念，將原本水泥化、筆直僵硬的排水設施，改造為具有深潭、淺灘與多樣流況的自然型河道，運用天然石材與木材，營造多元棲地，吸引多種指標性物種進駐，串聯都會區破碎的生態鏈。工程也優化陸域人本環境，透過人車分流、親水步道與綠蔭空間規劃，打造全齡共享的水岸。

此外，中和區壽德公園滯洪池在不減少綠地的前提下，採下挖式立體設計，打造1萬2340噸滯洪容量，相當於5座標準游泳池水量，整合雨水回收系統與景觀美學，保留既有老樹，利用地形高低差，設置共融式攀爬遊具、溜滑梯及體健設施，將防災機能融入公園，過去豪大雨期間，滯洪池成功發揮調節功能，守護數萬名居民生命財產安全。

侯友宜表示，市府推動創新治水工程，讓公共建設兼顧防洪安全、生態永續與市民生活需求，未來將持續深化海綿城市與生態治水策略，結合工程專業與環境倫理，逐步擴展至更多河段，提升城市防災能力與生活品質。

新北市大窠坑溪水環境營造工程完工後，吸引紅冠水雞棲息、復育下一代。（新北市水利局提供）

新北市中和壽德公園將防災功能與共融式遊具結合，成為最具特色的防災公園。（新北市水利局提供）

中和壽德公園滯洪池工程採下挖式立體設計，結合公園綠地，提供民眾休憩。（記者賴筱桐攝）

