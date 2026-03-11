為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    科技校院繁星招生2414名 今起網路報名

    2026/03/11 11:47 記者楊綿傑／台北報導
    115學年度科技校院繁星招生2414名，今起至18日可網路報名。（資料照）

    115學年度科技校院繁星招生2414名，今起至18日可網路報名。（資料照）

    今年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今起開始報名，技專招聯會表示，115學年度經教育部核定之招生科技校院計50校，659個系（組）、學程、招生名額共2414名，為優秀技職畢業生開拓多元的升學進路。

    技專招聯會指出，科技繁星計畫之被推薦考生，須為各技（綜）高學校專業群科應屆畢業生（綜合型高中考生截至畢業前一學期，須修畢專門學程科目25學分以上者亦得參加）。考生在校學業成績須在科（組）、學程前30%以內，且須全程就讀同一學校，並通過所屬學校之校內遴選程序方可獲得推薦參加。

    技專招聯會提醒，115學年度科技繁星計畫入學招生，將自今上午10時起至本月18日下午5時止進行網路報名作業。獲得推薦之考生須至技專招聯會網站「網路報名系統」進行報名，確定送出後報名資料將傳送至「推薦學校作業及查詢系統」，經所屬推薦學校審查完畢並確認送出後，始完成網路報名程序。

    考生完成網路報名後，應隨即列印相關報名表件交由所屬推薦學校核章。所有報名表件將由所屬推薦學校統一收齊，並於本月19日前（以郵戳為憑）集體繳寄至技專招聯會。校方務必留意作業時程，以免影響考生報名權益。

    技專招聯會指出，將於今年4月7日公告報名資格及比序成績審查結果、4月14日開放考生查詢排名。為提供考生更充分的評估空間，志願選填安排於統測考試後進行；通過資格審查之考生，可依據所屬就讀群別及不分群別志願，於4月22日上午10時至4月28日下午5時進行網路選填登記，每人至多可選填25個志願，分發結果定於5月5日上午10時開放查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播