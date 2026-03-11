科技校院繁星招生2414名 今起網路報名

115學年度科技校院繁星招生2414名，今起至18日可網路報名。（資料照）

今年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今起開始報名，技專招聯會表示，115學年度經教育部核定之招生科技校院計50校，659個系（組）、學程、招生名額共2414名，為優秀技職畢業生開拓多元的升學進路。

技專招聯會指出，科技繁星計畫之被推薦考生，須為各技（綜）高學校專業群科應屆畢業生（綜合型高中考生截至畢業前一學期，須修畢專門學程科目25學分以上者亦得參加）。考生在校學業成績須在科（組）、學程前30%以內，且須全程就讀同一學校，並通過所屬學校之校內遴選程序方可獲得推薦參加。

技專招聯會提醒，115學年度科技繁星計畫入學招生，將自今上午10時起至本月18日下午5時止進行網路報名作業。獲得推薦之考生須至技專招聯會網站「網路報名系統」進行報名，確定送出後報名資料將傳送至「推薦學校作業及查詢系統」，經所屬推薦學校審查完畢並確認送出後，始完成網路報名程序。

考生完成網路報名後，應隨即列印相關報名表件交由所屬推薦學校核章。所有報名表件將由所屬推薦學校統一收齊，並於本月19日前（以郵戳為憑）集體繳寄至技專招聯會。校方務必留意作業時程，以免影響考生報名權益。

技專招聯會指出，將於今年4月7日公告報名資格及比序成績審查結果、4月14日開放考生查詢排名。為提供考生更充分的評估空間，志願選填安排於統測考試後進行；通過資格審查之考生，可依據所屬就讀群別及不分群別志願，於4月22日上午10時至4月28日下午5時進行網路選填登記，每人至多可選填25個志願，分發結果定於5月5日上午10時開放查詢。

