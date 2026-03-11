清明掃墓防森林火災 林業署台中分署推「金紙集中處理」

林業及自然保育署台中分署加強宣導金紙集中處理，減少墓地火災發生機率。（圖由林業署提供）

清明節將至，為免民眾掃墓焚燒金紙不慎引發森林火災，林業及自然保育署台中分署自3月14日至30日期間每週六、日及4月2日至5日上午9時至下午4時，在台中市清水區鰲峰山第一公墓與橫山公墓辦理「金紙集中處理」。

3月28、29日及4月3日至5日在沙鹿區西勢里的第6公墓也同步辦理，參與金紙集中處理的民眾可兌換限量宣導品。

台中分署指出，依據統計掃墓祭祖時用火不慎是造成森林火災的重要因素之一，為避免民眾就地焚燒金紙衍生火災，活動期間並協請台中市消防局第四救災救護大隊清泉及清水分隊機動進駐消防水車，並由婦女防火宣導大隊及森林監測志工分送水袋，提供民眾熄滅餘燼，集中的金紙將送至清水區清潔隊淨爐焚燒。

台中分署表示，台中市大肚山地區風勢強勁且環境乾燥，每逢清明掃墓期間，民眾焚燒紙錢，常因風勢造成紙灰、火星飛散引發火災，延燒保安林，台中分署為避免墓地火災延燒至森林區域，在該於區外保安林、清水區第11公墓至大楊國小及沙鹿第6公墓、鄰近的高速公路北上邊坡噴灑環保生物阻燃劑，以減少平地森林野火發生機率。

台中分署並呼籲民眾掃墓應謹記「四不二記得」，即不任意燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不隨意放鞭炮、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾。若舉發燒毀國、公有林查獲犯罪行為人者，還有機會獲得10萬元以下獎金。

林業及自然保育署台中分署在公墓周圍重點區域噴灑環保生物阻燃劑。（圖由林業署提供）

