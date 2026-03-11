為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉大半導體學程獲台積電審核通過 培育頂尖人才

    2026/03/11 11:20 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義大學推動半導體學程已通過台積電審核。（嘉義大學提供）

    嘉義大學推動半導體學程已通過台積電審核。（嘉義大學提供）

    台積電在嘉義科學園區佈局興建先進封裝廠，深耕嘉義，國立嘉義大學今天表示，學校規劃半導體學程已通過台積電審核，正式納入「台積電半導體學程」人才培育計畫，未來學生修畢相關學程後，將能獲得嘉大與台積電共同認證，大幅提升畢業生進入指標性半導體電子科技大廠的競爭優勢。

    嘉大校長林翰謙表示，隨著人工智慧（AI）、高效能運算及智慧製造等前端技術席捲全球，半導體已成為國家競爭力的核心，學校原設有「半導體學程」及「半導體元件整合學程」，身為「臺灣國立大學系統」成員學校，「台積電半導體學程」由該系統成員學校共同推動，透過整合校際教學資源，深化與產業界的實務連結，強化學生跨域專業能力。

    嘉大學生修習完學程課程並符合相關規範，可取得半導體元件整合學程修習證明書，獲得由台積電授予「半導體學程修畢證明書」，符合資格者可獲學程獎勵金。

    嘉大電子物理學系為本次台積電半導體學程的核心單位，長期深耕半導體與光電領域，結合該系光電暨固態電子研究所及電機工程學系、機械與能源工程學系、生物機電工程學系、應用數學系及應用化學系等理工學院相關學系的研究量能。

    電子物理學系主任許芳文表示，學程透過系統化整合嘉大跨專業課程，讓學生在大學階段就能扎根半導體元件核心知識，確保學子在投入高科技產業前，已具備扎實的技術實務能力與專業視野；此課程資料可上台積電官網查詢。

    台積電官網上說明嘉大的半導體學程資料。（嘉義大學提供）

    台積電官網上說明嘉大的半導體學程資料。（嘉義大學提供）

