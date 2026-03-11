為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    因應AI潮流 北市升學博覽會3/21世貿一館登場

    2026/03/11 11:15 記者甘孟霖／台北報導
    北市升學博覽會3/21世貿一館登場。（圖由台北市教育局提供）

    北市升學博覽會3/21世貿一館登場。（圖由台北市教育局提供）

    AI是世界潮流，為因應產業發展趨勢，台北市舉辦高中職升學博覽會，以新興科技、跨域學習、產學鏈結、適性發展為核心，將於3月21日於台北世貿一館盛大登場，集結全市高中職、科大及產業，設置超過300個多元攤位，邀請國中學生及家長一同走進多元升學與未來職涯的探索場域。

    台北市教育局介紹，本次博覽會規劃8大主題區塊，包含本市普通型高中及技術型高中學校特色展示區、互動實作體驗區、升學輔導諮詢攤位區、科大攤位區、企業攤位區、專題演講舞臺區及主舞臺區，提供學生與家長豐富的升學資訊與職涯體驗，打造結合探索、體驗與諮詢的多元學習平台。

    升學輔導諮詢攤位提供上午場與下午場各8位講師，歡迎親子共同與講師討論了解未來生涯發展與升學選擇的多元可能性。此外，博覽會場內同步舉辦6場次專題講座，邀請NVIDIA DLI AI大使曾吉弘博士、遠通電收張永昌執行董事兼任總經理、華岡藝校演藝界傑出校友、聯合醫院心理師、國際競賽獲獎學生與高中校長等深入剖析新興AI科技產業發展、升學進路建議、親子輔導溝通與學習經驗分享，協助學生多方瞭解升學與職涯選擇，開啟新的觀點。

    博覽會規劃互動實作體驗專區，有新興科技、文創藝術與餐飲等多元主題，像是「無人機模擬器飛行」及「足球無人機挑戰」、機械手臂操作體驗、結合AI的「未來夢想生涯圖像」生成與糖霜餅乾及飲料調製等新興、趣味職涯探索活動，完成體驗亦可同步闖關集點，並於活動現場兌換贈品。

    此外，博覽會活動也提供參展民眾豐富的抽獎品，只要現場參展均可登錄抽獎，憑本人身分證件即有機會將IPad Air、Switch2、AirPods Pro、藍芽音響及商品禮券等多項大獎帶回家。

