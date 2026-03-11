台南農產搶進日本高端通路 芒果與加工品同步布局

台南市長黃偉哲（右3）代表簽署芒果合作備忘錄。（台南市府提供）

台南農產持續深化日本市場，台南市長黃偉哲10日出席「東京食品展」台灣農水產物館開幕典禮，代表市府與三越伊勢丹控股旗下MI Foodstyle、株式會社Reproall，以及玉井聯興青果合作社簽署芒果採購合作備忘錄MOU，為台南優質農產品開拓日本高端銷售通路。

近3年來，台南市府協同玉井聯興合作社與日方業者密切接洽，去年邀請MI Foodstyle雨宮隆一董事長訪台，實地檢視農產品品質，建立長期信賴，MI Foodstyle旗下「Queen’s Isetan」已連續3年選購台南頂級愛文芒果，今年更擴及芒果乾、鳳梨乾等加工品，推動產品多元化。

黃偉哲指出，農業部代表農民與農產品，外貿協會掌握國際通路，駐日代表李逸洋則是台日交流橋梁，三方攜手打造友好合作平台，協助農民拓展日本優質市場。感謝玉井聯興合作社與雨宮董事長促成長期合作，讓台南農產逐步打入日本市場，獲得更多消費者認可。

簽署儀式由農業部長陳駿季、駐日代表李逸洋以及立委陳亭妃、林宜瑾共同見證。市府農業局強調，此次MOU不僅是3年深耕合作成果，也為未來合作拓展新機，更多台南高品質農產品與加工品將透過日本精品通路與當地消費者接軌，提升台南農產國際能見度。

台南代表團出席農業部於東京食品展「台灣農水產物館」開幕典禮。（台南市府提供）

