    首頁 > 生活

    天然瓦斯進駐宜蘭？ 瓦斯公會轟宜縣府黑箱作業

    2026/03/11 11:08 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯，有天然氣業者1月向宜蘭縣政府提出設立天然氣事業申請案，瓦斯公會擔憂會衝擊原有產業。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯，有天然氣業者1月向宜蘭縣政府提出設立天然氣事業申請案，瓦斯公會擔憂會衝擊原有產業。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯，有天然氣業者今年1月向宜蘭縣政府提出設立天然氣事業申請案，範圍宜蘭市及羅東鎮，縣府依規辦理公告1個月。消息傳出後，引發宜蘭縣液化氣體燃料商業同業公會理事長吳則成不滿，批縣府是「黑箱作業」，對於受影響最嚴重的桶裝瓦斯業者，完全沒有事先通知公會或徵詢業界意見。

    吳則成說，宜蘭市約3.8萬戶，羅東鎮則有2.7萬戶，總計6.5萬戶，天然氣若進駐宜蘭，預估將占原桶裝瓦斯市場50％至70％，恐衝擊基層就業問題，縣內有100多間瓦斯行，背後代表眾多業者與基層員工的生計。

    他強調，天然氣由大財團經營，會直接剝奪傳統店家的「生存權」與「工作權」，縣府進行公告，並宣稱要徵詢地方意見，但對於受影響最嚴重的桶裝瓦斯業者，卻完全沒有發函通知，也沒有提供陳述意見的管道。

    吳則成說，在未與利害關係產業溝通及說明的情況下受理、推動，完全是黑箱作業，過去曾有天然氣業者想進入宜蘭但未獲核准案例，顯示天然氣的引進需經過嚴謹評估與溝通，後續公會將召開會議，除強烈表達不滿及反對立場，也會商討因應對策。

    宜蘭縣政府工旅處表示，天然瓦斯依規定於2月26日至3月28日辦理公告，會持續溝通並蒐集各界意見，作為未來審查參考，不過核准權屬於經濟部，縣府會將初審結果連同原申請書，轉請中央審核。

