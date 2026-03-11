桃園市非犬貓特寵認養3/14開跑 柯爾鴨、鬃獅蜥等15隻萌寵找家

桃園今年度首季非犬貓特寵認養開跑，15隻萌寵找家，圖為柯爾鴨。（圖由桃市動保處提供）

桃園市政府動物保護處今年度第1季非犬貓特殊寵物認養活動即將開跑，包括鸚鵡、鬃獅蜥、球蟒及柯爾鴨等15隻動物開放認養，想成為飼主的桃園市民，3月14日下午1點可至桃園市桃園藝文廣場辦理認養。

動保處長王得吉表示，目前國人飼養非犬貓寵物有逐年上升趨勢，如鼠、兔、兩生、爬蟲類及水族等，動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物隨之增加，若經公告後無飼主領回，將不定期辦理認養活動，協助非犬貓寵物媒合完善照養生活環境，並找到愛牠們的家人。

王得吉說，第1季非犬貓特寵認養，提供鬃獅蜥、球蟒、玉米錦蛇、虎皮鸚鵡、情侶鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、吸蜜鸚鵡、凱克鸚鵡、柯爾鴨、鼠及兔等，共計15隻動物開放認養，設籍桃園市、年滿18歲且具備飼養特寵能力者，14日下午可攜帶國民身分證及適當動物運輸籠前往桃園藝文廣場認養。

動保處強調，有意認養的民眾請謹慎評估自身能力，切勿因一時興起衝動飼養，申請認養者必須現場參加生命教育課程，內容涵蓋如何飼養、照護特殊寵物，以及飼料、飲水、環境與衛生管理，遇到動物異常狀況時注意事項及護理、動物保護法規等，詳情可至桃園市動保處網站、動物保護資訊網或臉書粉絲專頁查詢。

