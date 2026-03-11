助減班休息勞工度小月 勞發署雲嘉南分署：9製造業加碼薪資補貼、職訓津貼

受國際情勢影響而減班休息的9個製造行業勞工，除可申請「僱用安定措施」請領薪資差額補貼，也能同步參加勞工再充電計畫合併請領訓練津貼，減緩生計衝擊。（勞動部雲嘉南分署提供）

勞動部為協助受國際情勢影響，通報減班休息的9個製造行業，除於今年2月1日起延長「僱用安定措施」至7月底，補助勞工薪資差額每月最高1萬1500元；剩餘的薪資差額還可申請「勞工再充電計畫」，經企業辦訓或勞工自行參訓，依實際參訓時數申請訓練津貼，合併請領薪資差額補貼與津貼，減緩勞工生計衝擊。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指出，為持續協助減班休息勞工穩定就業，勞動部延長「僱用安定措施」至7月底，只要減班休息企業屬「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等9個行業別，並向當地勞政機關列冊通報的受僱勞工，都可申請薪資差額補貼、每月最高1萬1500元。

除上述「僱用安定措施」，勞動部為照顧所有減班休息勞工的就業權益，並鼓勵其提升職能，只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，且向當地勞政機關列冊通報的受僱勞工，皆可申請「勞工再充電計畫」，由企業自行辦訓或勞工自行選擇空檔參訓，補助訓練津貼每小時196元、每月最高補助1萬6300元，且可與僱用安定之薪資補貼合併請領，申請補助總額不得高於減班休息前後的薪資差額，減緩勞工因停工造成的生計壓力。

台南某家塑膠製品廠於2025年9月起受關稅影響、訂單銳減，雇主和員工協議後實施全員減班休息，雲嘉南分署接獲通報後即主動聯繫、說明「僱用安定措施」與「勞工再充電計畫」內容，全數員工都申請薪資補貼、也有多名員工同時申請再充電計畫，兼能得到薪資補貼及提升職能專業能力。

雲嘉南分署補充說，僱用安定措施與勞工再充電計畫，相關內容詳情可洽雲嘉南分署專線（06）6985-945，或上「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢。

