又見垃圾之亂？鹿港市區通往彰濱的捷徑變成「垃圾天堂」！

鹿港市區通往彰濱工業區的捷徑變成垃圾天堂。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮年吸超過2000萬人次的觀光客到訪，但市區通往鹿港彰濱工業區的捷徑卻成為「垃圾天堂」，不只是港后排水被丟垃圾，連私人土地都被丟滿垃圾，令路過人車都大嘆「說好的公德心呢？」

鹿港鎮公所表示，港后排水是區域排水，為縣府水資處管理，民眾反映港后排水被丟垃圾，將行文給水資處來處理。至於私人閒置空地遭人丟垃圾，也將發文給地主，要求限期清運處理，或者舉證行為人，再交由環保局來裁罰。

請繼續往下閱讀...

鹿港鎮埔崙里長董建林表示，鹿江國際中小學後方的道路，已成為市區通往彰濱工業區與台17線的捷徑，在上下班時間的車流量很大，但也產生許多垃圾，垃圾都是整包被丟，有一般垃圾，也有整包都是紙餐盒、寶特瓶或是玻璃瓶的垃圾，有的丟到港后排水，有的丟到私人閒置土地，一段時間清理之後，只要再有人開始丟，就會出現「破窗效應」，就會有人繼續丟。

有民眾指出，這真的太沒有公德心了，鹿江後方正在施作人行步道，預計未來車流量會更大，鹿江後方有兩條通往台17線的道路，以前很少人在走，這1、2年因為被當成捷徑，開車的人越來越多，結果就是民眾懶得倒垃圾，直接就把垃圾往旁邊一丟，因為道路的監視器、路燈也不多，丟的人就越來越多。

鹿港市區通往彰濱工業區的捷徑變成垃圾天堂，沿路都是民眾亂丟的整包垃圾。（記者劉曉欣攝）

鹿港市區通往彰濱工業區的捷徑變成垃圾天堂。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法