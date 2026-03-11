為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「優客李林」李驥不唱歌 前進台中山城化身AI導師

    2026/03/11 10:08 記者蘇孟娟／台中報導
    李驥化身AI導師教山城學生接觸科技。（圖由市府提供）

    李驥化身AI導師教山城學生接觸科技。（圖由市府提供）

    「優客李林」李驥這次不唱歌，化身AI導師前進台中山城教學童認識新科技。李驥近來應台中市數位發展局邀請擔任「AI超人教育營」講師，以繪本與說故事的方式，引導東勢區新成國小學童走進AI殿堂，認識新科技，從音樂人轉戰兒童教育、定居台中的他說，能走進地方服務有需要的孩子，備感成就。

    台中市數位局推動「AI超人教育營」，將資源帶進偏鄉彌平科技城鄉落差，協助偏鄉學生認識AI工具，結合機器人實作、音樂盒創作及AI美術體驗，引導學生學習善用科技，培養科技素養，課程請到近年深耕兒童心理與實驗教育的歌手李驥擔任講師群。

    因為上課地點在山城學校，李驥為上課搭1天只有1班、清晨6點的153路公車，一大早出發的他說，沒想到153路從台中市區到東勢竟然走國道，還不到7點就抵達新成國小，雖讓他多出充裕時間備課，但也更感觸城鄉落差的距離。

    從歌手轉型為IT工程師，李驥近年也考取心理諮詢師證照，現投入兒童教育，近5年定居台中帶領自學團體，致力將心理學理念融入教育實踐，他說，隨著網路與數位科技的普及，能有效縮短城鄉之間的教育資源落差，透過將AI導入教學，能提升學習互動性，也讓學童能以更自然、直覺的方式接觸資訊科技、程式設計及語言等多元學習內容。

    李驥說，將AI科技與情緒教育結合，與他長年關注的教育核心符合，能夠走進地方、服務有需要的孩子，也是他多年來堅持的初衷與熱忱，盼藉一點力量在山城撒下AI教育的種子，引導學生經由接觸多元的學習資源，成為「AI小超人」。

    李驥從歌手近來轉戰兒童教育。（圖由市府提供）

    李驥從歌手近來轉戰兒童教育。（圖由市府提供）

