麻豆四市老舊有安全疑慮 南市府啟動強制搬遷

南市經發局表示，麻豆市五公有零售市場，全面優化市場設施與整體營業環境，提供攤商搬遷後的安置。（南市經發局提供）

針對台南市麻豆市四公有零售市場後續強制執行斷水斷電作業引發關注，台南市政府說明指出，該市場因建物老舊、鋼筋裸露，經評估已有公共安全疑慮，市府早於2014年公告停止使用，相關處置均循法律程序辦理。但部分攤商仍持續占用，為避免意外發生並維護公共安全，市府已依法向台南地方法院聲請強制執行，並配合法院辦理後續程序，呼籲攤商儘速搬遷，共同確保公共安全。

市府重申，相關作業始終秉持「依法行政、妥善安置、充分溝通」原則，長期多次向攤商說明建物安全現況與搬遷必要性，並周延規劃各項配套措施，協助攤商平順銜接營運。另積極向經濟部爭取1300萬元補助，完成麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪改善工程，全面優化市場設施與整體營業環境，作為攤商搬遷後的安置場域。

請繼續往下閱讀...

市府並於去年10月29日召開說明會，就搬遷流程、攤位分配及權益保障事項詳加說明，持續提供諮詢與協助，在兼顧法令規範與攤商權益前提下，協助攤商順利完成轉型與安置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法