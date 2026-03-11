獨家》最萌旁聽生！教室勵志標語「無懼的飛翔」 小鸚鵡闖入停老師肩上

鸚鵡背景剛好是「無懼的飛翔」勵志海報。（鄭老師提供）

台中市北屯區一所國小近日出現一名「最萌旁聽生」，一隻和尚鸚鵡突然從窗外飛進教室，直接停在老師肩膀上，還不時發出叫聲、搖頭晃腦四處張望，讓全班學生驚呼連連，更巧的是，鸚鵡背後牆上剛好貼著一張寫著「無懼的飛翔！」的勵志海報，畫面意外形成趣味對照，也讓課堂瞬間變得熱鬧又溫馨。

事情發生在9日，當時鄭姓老師正在上課，突然一隻小鸚鵡從窗外飛入，不偏不倚落在肩膀上，學生見狀先是一愣，隨即爆出驚呼聲，紛紛好奇盯著這名「不速之客」，鸚鵡似乎一點也不怕人，停留片刻後又飛到鄭老師手臂上，還歪著頭四處張望，模樣十分可愛。

有趣的是，鸚鵡停留的位置後方，正好是一張勵志海報，上頭寫著「無懼的飛翔！用真誠點亮前程，路會更寬更廣……讓少年的夢飛得更高更遠！」與眼前這隻真的「飛進教室」的鸚鵡形成巧妙呼應，讓師生都忍不住笑了出來。

原本鄭老師打算等下課後幫忙尋找失主，不料鸚鵡很快「轉班」飛到隔壁教室，停在另位老師肩膀上，當時正好下課，老師發現鸚鵡腳上有腳環，立刻上網搜尋相關走失寵物社團，果然不久就找到飼主發文協尋訊息，對方表示鸚鵡是在家中放風時不慎飛出，並公布腳環前三碼請求協助。

該名老師核對後立即依貼文留下電話聯絡飼主帶回，更巧的是，老師當時正好在教授社會課「社區的互動」，沒想到竟真的有一隻鸚鵡飛進教室「旁聽」，學生上了一堂最生動的課程，也讓這場「插班記」有了圓滿結局。

和尚鸚鵡闖入教室停在老師手上。（鄭老師提供）

飼主在臉書社團貼文表示已尋獲寵物鸚鵡。（鄭老師提供）

