321世界森林日 民團號召千人橋頭糖廠健走 守護高雄人的肺

民間團體已多次發起搶救橋頭糖廠百公頃森林活動。（翻攝自森林城市協會臉書）

內政部國土署啟動高雄新市鎮3期計畫，橋頭糖廠百公頃森林將被60米的1-1道路貫穿。3月21日世界森林日當天，眾多民間團體將發起「321世界森林日，為橋頭糖廠森林而走」活動，號召千人糖廠森林健走，邀請社會大眾、各政黨一同健走，守護橋頭糖廠即將消失的百頃森林綠地。

森林城市協會理事長莊傑任指出，橋頭糖廠百公頃森林，面積是大安森林公園的7倍，圍繞在23公頃的橋頭糖廠四周，在空氣品質最差的高雄，默默地守護高雄人的肺，森林裡面住著保育類的大冠鳩、環頸雉、黃鸝，也是螢火蟲的棲地。百年五分車軌道穿梭在林間，馬術中心的駿馬在森林間漫步，林間的自行車道，糖廠宿舍區的老樹群充滿孩童的歡聲笑語。

此外，淹水嚴重的典寶溪沿線，仰賴這片森林低地，提供滯洪緩衝，大幅減低洪水對社區的衝擊，這片森林的存在，也是橋頭、岡山、梓官、楠梓補充地下水的重點區域。

包括搶救橋頭糖廠百頃森林、森林城市協會、打狗文史再興會社、台灣濕地保護聯盟、北高社大、高雄市教師工會、高雄市公民監督公僕行動聯盟、黃景南建築師等民間團體，今（11）日疾呼，為響應3月21日世界森林日，將發起「321世界森林日，為橋頭糖廠森林而走」活動，當天下午2點10分至4點50分 ，在橋頭糖廠捷運站2號出口集合。

民間團體強調，這片台糖管理的國有森林綠地，正面臨變更建地的危機，森林告急，當天將號召千人來糖廠森林健走，並提出新中央公園、平地森林遊樂區的概念，盼仿效341公頃的紐約中央、400公頃的澄清湖綠地，留下典寶溪與糖廠之間180公頃的森林綠地，預計可帶來每年300萬的觀光人潮，讓周邊的社區發展，媲美高美館特區。

